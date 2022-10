Hausse des prix dans les supermarchés: ces nouvelles habitudes des consommateurs belges

1 Attendre les promotions

Si les marques propres continuent de séduire toujours plus de clients, l’étude constate notamment que la majorité des Belges interrogés s’adaptent désormais aux promotions pour boucler leurs achats. Résultat des courses? 3 consommateurs sur 5 avouent attendre parfois plus longtemps avant de se rendre au supermarché.

2 Combiner les offres

Autre constat: les Belges comparent de plus en plus les prix. Ainsi, la moitié des personnes interrogées indiquent qu’elles combinent plus souvent plusieurs supermarchés depuis les augmentations des prix. Et ce, afin de bénéficier des prix les plus bas à ce moment.

Toujours selon iVOX, une personne interrogée sur quatre a même complètement changé de supermarché habituel.

3 Se tourner plus souvent vers les discounters

Et, parce qu’ils cherchent les prix les plus bas, les Belges - presque 60% - ont donc tendance à se tourner plus souvent vers les deux principaux discounters du pays, à savoir Aldi et Lidl.

D’après l’étude, ce sont principalement les jeunes adultes (moins de 34 ans) qui choisissent le discount. Dans cette classe d’âges, ils sont 64% à confirmer se rendre fréquemment chez Aldi ou Lidl, contre 56% des 35-54 ans et 49% des plus de 55 ans.

Autre chiffre intéressant: environ 10% des consommateurs qui n’allaient jamais dans un discounter avouent s’y rendre désormais.

Pour les Belges interrogés, le bon rapport qualité-prix des produits (64%), l’économie sur le budget (45%) et les promotions intéressantes (43%) font partie des principales raisons invoquées pour expliquer ce changement de comportement.