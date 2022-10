"Pour choisir le chauffage qui vous conviendra le mieux, il faut pouvoir répondre à deux questions, précise un employé du Mr. Bricolage de Perwez, dans le Brabant wallon. D’une part, il faut savoir où vous comptez l’utiliser le plus souvent. Et d’autre part, il faut connaître votre budget."

Ainsi, si la version électrique est souvent moins chère (dès 15€) et plus légère que ses concurrentes, sa chaleur instantanée se dissipe rapidement. "Ce qui fait qu’on ne l’utilise quasiment exclusivement que dans de toutes petites pièces, comme une salle de bain", poursuit le conseiller brabançon. Point négatif : la consommation énergétique de l’appareil électrique est également souvent plus conséquente.

Plus imposants, les chauffages d’appoint au gaz ont, pour leur part, l’avantage d’être plus économiques et de propager une chaleur moins... volatile.

"Vu leur taille, on utilisera plutôt les chauffages au gaz dans des espaces moins restreints", comme un salon. "Mais attention tout de même à bien respecter les normes de sécurité."

Enfin, bien qu’ils soient assez similaires aux modèles au gaz, les radiateurs au pétrole nécessitent un entretien plus poussé et risquent parfois de laisser échapper des odeurs désagréables. C’est pour cette raison qu’ils ne peuvent pas s’utiliser dans des pièces entièrement fermées.