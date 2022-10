Les Belges se ruent sur les chauffages d’appoint « pour faire quelques économies »

"Depuis quelques jours, la demande pour les poêles et autres petits radiateurs est assez forte, assure une employée du point de vente carolo. Certains appareils sont même en rupture de stock." Ce que confirme la caissière du Brico de Boussu. "Chez nous, les chauffages au pétrole partent comme des petits pains en ce moment. Malgré le fait qu’on soit un petit magasin, on parvient à en vendre entre trois et quatre par jour, ce qui n’est pas rien, d’autant plus que leur prix peut atteindre les 200 euros."

S’il est difficile de chiffrer l’ampleur du phénomène en Wallonie, il semble donc bien que les chauffages d’appoint ont la cote auprès des ménages.

« Une alternative »

"Habituellement, les clients dépensent le plus souvent entre 25 et 140 euros pour ce genre d’appareils, explique-t-on au Mr. Bricolage de Perwez, où on précise aussi que ces dispositifs sont surtout efficaces dans de petites pièces. Clairement, le principal objectif est de trouver une alternative afin d’allumer le chauffage central le plus tard possible et/ou d’économiser le mazout."

"Actuellement, les gens préfèrent couper le radiateur dans les plus petites pièces et lancer un convecteur quand ils en ont vraiment besoin", poursuit-on encore au Brico de Boussu. Quitte à aller au-delà des conseils d’utilisation. "Cette année, on ressent que toute économie, même infime, est la bienvenue. Par exemple, il n’est pas rare que des clients nous avouent qu’ils privilégient le fioul (moins chère, NDLR) plutôt que le combustible liquide qui est conseillé pour l’utilisation de leur poêle à pétrole. Ils savent qu’ils ne pourront plus compter sur leur garantie, mais ils s’en fichent. Ils préfèrent faire des économies tout de suite, quitte à endommager leur chauffage."