Ce qu’on peut faire facilement, c’est fermer les vannes. Mais si on veut les rouvrir après, c’est toute une complication. Et si on veut reproduire plus après, il faut faire des travaux importants de forage, de préparation – les pipelines. Quand on dit qu’il reste du pétrole pour 50 ans, il n’y a pas un réservoir qu’on peut ouvrir et fermer à la demande.

Ce travail de « plomberie », ça se passe à quelle profondeur ?

En moyenne, en gisement de pétrole se situe à 3 000, voire 4 000 mètres.

Est-ce que le pétrole est stocké sur le site de production ?

Très peu, c’est une petite partie de la production qui est conservée à l’endroit du gisement. Il est évacué au fur et à mesure.

Comment opère-t-on pour ralentir la production ?

On ferme des vannes, plus précisément une série de vannes. Mais on n’arrête pas la production brutalement. La pression dans le gisement raugmente, et il faut maîtriser cette pression. Il faut être toujours prêt à réagir aux fluctuations politico-économiques. Mais il n’y a jamais de changements brutaux. C’est techniquement facile: il faut maintenir le matériel, mais surtout être très prudent quand on augmente la capacité.

Est-ce qu’on exploite les puits de pétrole jusqu’à ce qu’ils soient complètement vides ?

Il y a un moment où la production d’un puits n’est plus suffisante pour être rentable et valoir le maintien de l’installation de production. On arrête généralement avant la fin.

Est-ce que c’est dangereux d’arrêter complètement d’exploiter le puits ?

Quand on ferme un puits, on ferme les vannes et on laisse remonter la pression. Et quand la fermeture est définitive, on met des bouchons de ciments en plus.

Y a-t-il des risques d’effondrements ?

Non, parce qu’un gisement de pétrole, ce n’est pas du vide. Le pétrole se trouve dans une roche poreuse, un peu comme une brique. Et c’est dans la porosité que se trouve le liquide. Et au fur et à mesure qu’on produit le pétrole, il est remplacé par de l’eau salée, naturellement. Il faut laisser l’équilibre se faire. Dans la roche, il y a plus d’eau salée que d’hydrocarbure.

En quoi la production de gaz de schiste est-elle différente ?

Le gaz de schiste est du gaz de roche, le plus souvent du schiste. La différence, par rapport à une roche poreuse comme le calcaire, c’est qu’il faut fracturer, et fissurer la roche pour récupérer les hydrocarbures… et on en récupère beaucoup moins.

Pourquoi est-ce qu’on n’a pas de pétrole en Europe ?

Il y en a beaucoup en mère du Nord et en Norvège. Il y en a en Méditérrannée du côté d’Israël, de l’Italie, la Roumanie… Mais pas en quantité énorme comme au Moyen-Orient. C’est comme une anomalie: c’est là que sont concentrées la plupart des réserves mondiales. Cela s’explique en fonction de la nature du sol: ce sont des calcaires, comme on en a beaucoup en Belgique, mais ils sont restés poreux et perméables. C’est une combinaison de roches qui génèrent du pétrole et de celles qui les accumulent qui leur permet d’avoir d’immenses gisements.

Et le pétrole, en lui-même, c’est quoi ?

C’est toute la matière organique marine, surtout du zooplancton… et tout ce qui a été matière vivante, qui s’accumule au fond des mers et se mélange au sable, à l’argile. Il se décompose comme dans un compost, mais ça prend plus de temps.

Pourquoi ne produit-on pas du pétrole artificiel ?

Il faut beaucoup de temps pour permettre à la décomposition des matières organiques de se faire. On ne peut pas facilement l’accélérer naturellement. Mais à partir de végétaux et d’algues, on peut extraire du méthane. Mais c’est du gaz dont on ne peut pas faire beaucoup de choses, à part le brûler.