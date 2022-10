Des courses plus chères en Belgique : quelles solutions ?

Ce vaste débat était au cœur d’auditions ce mardi à la Chambre. Observatoire des prix, Fédération wallonne de l’agriculture, Fédération de l’industrie alimentaire belge (Fevia) et Fédération belge du commerce (Comeos), ont fait le point sur la question.

Inflation inédite

Premier constat évident: la Belgique fait face à une inflation inédite (+11,8%) et les produits alimentaires n’y échappent pas. Guerre en Ukraine, explosion des prix de l’énergie, des matières premières, sécheresse,… l’inflation est de 9,5% pour les produits alimentaires traités et 8,4% pour les non traités, selon l’Observatoire des Prix.

Une inflation plus élevée qu’en France, mais plus basse qu’aux Pays-Bas (qui ont connu une hausse de la TVA réduite de 6 à 9%).

Deuxième constat: les prix sont plus chers dans les supermarchés belges que chez nos voisins. Une différence qui ne date pas d’hier puisqu’une étude de l’Observatoire en 2017 établissait un écart de prix de 9,1% au profit de la France (12,9% par rapport aux Pays-Bas).

Et depuis ? Si le ministre de l’Économie a demandé à l’Observatoire une actualisation de l’étude (qui avait notamment comparé 42 000 produits entre la Belgique et la France), elle n’est attendue qu’en… septembre 2023. "Nous ne sommes que 5 ETP, précise Peter Van Herreweghe de l’Observatoire. On doit aussi acheter les données,…"

Handicap salarial

Devant la Commission, les invités ont ensuite pointé les causes de cette différence de prix avec nos voisins: des conditions d’achat pour les distributeurs moins favorables en raison de l’étroitesse du marché belge ou encore des taxes plus importantes.

TVA, taxe santé, cotisation emballage,… ces "couches fiscales" pèseraient 7 milliards€ en Belgique, note Carole Dembour (Fevia).

"En Belgique, un soda vous coûte 20 cents/litre hors taxe et 45 cents/litre avec taxes. En France, c’est 29 cents/litre avec les taxes."

Les eaux et les softs représentent d’ailleurs 50% des achats effectués par les Belges à l’étranger. Carole Dembour plaide pour un monitoring du handicap fiscal, une révision de la taxe emballage et l’absence de nouvelles taxes.

Elle lie d’ailleurs les achats transfrontaliers (1 Belge sur 9 est concerné) à la fiscalité. "Or, ces achats transfrontaliers, ce sont 2 700 emplois non créés en Belgique, 77 millions de cotisations et précomptes en moins pour l’État et 115 millions de manque à gagner fiscal (TVA, Isoc,…)."

Autre point qui explique la différence de prix: les coûts salariaux qui progressent plus vite chez nous. "La France ne connaît pas l’indexation automatique", rappelle la Fevia.

Et si l’inflation alimentaire a été plus basse en France, c’est aussi en raison des aides massives accordées par les autorités, ajoute-t-elle.

S’il faut des prix "acceptables" pour les consommateurs, "il en faut aussi pour les agriculteurs", a insisté la Fédération wallonne de l’agriculture. "Les coûts augmentent plus vite que les prix de vente. Or, on ne peut pas mettre les cheptels au chômage technique !" Marges comprimées, bas revenus, Valentine Huys de la Fédération plaide pour des prix construits sur les coûts de production. Un sujet difficile, convient-elle, un équilibre à trouver.

Et les marges ?

En fin d’exposé, des députés ont pointé du doigt les marges réalisées par les entreprises. "Elles seront réduites en 2022 pour l’industrie alimentaire, assure la Fevia. On parle de 2,2%. Ça laisse peu de place pour absorber une hausse des coûts de production. " Wim Van Edom de Comeos abonde: "tous les maillons de la chaîne ont été touchés et toutes les marges ont baissé en 2022." Une étude de l’Observatoire des prix sur les marges engendrées est attendue pour fin de l’année.

PS et PTB ont enfin rappelé avoir déposé des propositions visant à contrôler les prix. « Cela ne fera que mettre de la pression partout et entraîner des problèmes d’offre », prévient Comeos.

