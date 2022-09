Nouveau record d’inflation: voici les prix de 50 produits passés à la loupe sur ces 5 dernières années

Des records qui s’accumulent et qui ont des conséquences bien visibles: avec l’inflation et ces prix qui s’affolent, les Belges ont par exemple revu leur budget shopping à la baisse. On se fait moins plaisir, on calcule plus.

Comme les mois précédents, le haut taux d’inflation est à nouveau largement dû aux prix élevés de l’énergie (+135% pour le gaz, +81% pour l’électricité), mais les produits alimentaires ne sont pas mieux lotis.

Dans notre sélection de 50 produits, que nous suivions déjà le mois dernier, on constate plusieurs hausses importantes: +21% en un an pour les pizzas et les œufs, +25% pour le lait, le prix du beurre aussi a grimpé de 26%.

Sur notre panier, un seul type d’article affiche une baisse par rapport à l’an dernier, les vêtements pour homme, et celle-ci n’atteint pas le pourcent (-0,8%).

Découvrez dans notre module ci-dessous l’évolution des prix de 50 articles, par rapport au mois dernier ou par rapport au prix d’il y a 5 ans, grâce aux chiffres fournis par Statbel, l’office belge de statistique.

Choisissez un produit dans la liste déroulante pour voir comment son prix a changé.

L’importante inflation aura aussi un impact sur certains salaires, puisqu’on se dirige vers une indexation de plus de 10 % en janvier 2023, notamment dans les secteurs qui dépendent de la CP200 (environ 500.000 employés en Belgique).