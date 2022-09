Volkswagen présente sa vision du voyage du futur

"Dans le cadre de sa stratégie NEW AUTO, Volkswagen entend bâtir une mobilité durable et numérique pour les futures générations", déclare Nikolai Ardey, Directeur Exécutif de Volkswagen Group Innovation. Baptisé GEN.Travel, le concept est un "prototype novateur, un condensé d’innovations, qui incarne une nouvelle catégorie de modèles premium, à mi-chemin entre la berline et le monospace" détaille le communiqué de presse.