Voici un geste simple pour diminuer fortement la consommation électrique de votre frigo

Sur son site internet, l’entreprise française EDF a publié une liste " d’écogestes " pour éviter de se retrouver avec une facture impayable. Si certains d’entre eux, comme le fait d’utiliser le mode eco de ses appareils électroménagers ou d’utiliser des lampes LED semblent aller de soi, d’autres valent bien une petite piqûre de rappel.

Un nettoyage régulier de la grille pour alléger les factures

Par exemple, il suffirait de nettoyer régulièrement votre frigo et votre congélateur pour alléger sensiblement votre facture d’électricité. Et pour cause, ces deux appareils électroménagers, et tout particulièrement le frigo, sont les plus énergivores du foyer.

"Le réfrigérateur est branché en continu et fonctionne régulièrement en alternant période de fonctionnement et période d’arrêt. Et plus le réfrigérateur est grand, plus il consomme d’énergie. Ainsi, la consommation électrique d’un frigo américain est deux fois plus importante que celle d’un réfrigérateur plus traditionnel", peut-on lire sur le site du fournisseur d’électricité français.

La poussière et la saleté supprimées, ainsi que les joints ajustés, évitent la surconsommation de vos appareils.

Un nettoyage régulier de la grille située au dos du réfrigérateur pourrait aider à réduire sa consommation électrique de l’ordre de 30%, selon le magazine Comsmopolitan!

"Nettoyez vos appareils régulièrement en dépoussiérant la grille arrière, et en veillant à ce que les joints soient propres et bien ajustés. La poussière et la saleté supprimées, ainsi que les joints ajustés, évitent la surconsommation de vos appareils", précise EDF.