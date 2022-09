Des crédits hypothécaires désormais plus chers

Les années 2020 et 2021 ont été inédites puisqu’on pouvait effectivement trouver des taux fixes sur 20 ans en dessous des 1,40%, Mais depuis quelques mois, ils repartent à la hausse et dépassent les 2% à cause de l’inflation et du resserrement des politiques monétaires des banques centrales, dont la BCE (voir encadré), ce qui peut décourager certaines personnes à contracter un prêt.

"On constate effectivement un petit ralentissement dans les demandes de prêt hypothécaire. Il y a cet aspect de la hausse des taux, mais il y a aussi clairement la préoccupation des ménages en Belgique concernant la hausse des prix de l’énergie. C’est assez compliqué de faire la part des choses entre les deux, mais globalement, on a l’impression que les deux jouent un rôle aujourd’hui", explique Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC. Cela dans un contexte où les prix de l’immobilier se sont structurellement envolés ces dernières années.

La nouvelle donne de la performance énergétique

Outre son impact sur la dégradation du pouvoir d’achat, la crise énergétique pousse les candidats acquéreurs à être davantage regardants sur la performance énergétique d’un bien. Cela peut donc concentrer davantage la demande sur les biens avec un certificat PEB favorable (performance énergétique des bâtiments). "On n’achète plus les yeux fermés aujourd’hui ", affirme Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis. "On a remarqué qu’un bien correctement isolé, avec un bon certificat PEB, se vendait 10 à 11% plus cher qu’un autre bien équivalent, et 25% plus rapidement. "

Des taux qui restent « acceptables »

Si les taux des crédits hypothécaires augmentent significativement aujourd’hui, Mikael Petit, spécialiste en prêt hypothécaire auprès du courtier en assurance RGF, tente de relativiser: "Oui, c’est plus cher qu’il y a six mois. Les taux ont quasiment doublé, mais avoir un taux d’endettement à 3% sur 25 ans là où l’inflation approche des 10%, ça reste acceptable. On reste sur des taux qui sont bas comparés à ce qu’on a pu connaître il y a à peine 7-8 ans. "

D’autre part, les prix de l’immobilier se sont un peu calmés au deuxième trimestre de cette année, selon le dernier baromètre des notaires. Chez Crefinance, Belinda Furma, spécialiste en crédit hypothécaire estime que les Belges continuent à avoir la brique dans le ventre: "L a hausse des taux, ça interpelle nos clients, ils le soulignent. Mais malgré tout, s’ils veulent acquérir un logement, ils le feront."