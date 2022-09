Wallonie: ces communes où la voiture se fait plus rare dans les foyers

Mais en Wallonie, qu’en est-il? La voiture est-elle encore fort présente au sud du pays? Dans quelle commune recense-t-on le plus de quatre roues par habitant? Tentative de réponse.

1. Un foyer wallon sur quatre sans voiture

La statistique saute aux yeux: 25% des Wallons (contre 27% des Belges) ne possèdent pas de voiture propre. À l’inverse, près de 6% de la population du sud du pays détient plus de deux voitures.

Entre ces deux extrêmes, les ménages avec une voiture (47,38%) représentent la principale tendance actuelle.

2. Plus d’une auto par ménage en Brabant wallon

Au niveau provincial, « le garage de la Belgique » semble se trouver dans le Brabant wallon. Et pour cause, c’est dans la jeune province que Statbel dénombre le plus de voiture(s) par ménage.

Tandis que le nombre moyen de voiture(s) par foyer se situe à 1,06 pour l’ensemble de la Belgique et 1,11 pour la Wallonie, cet indice grimpe à 1,29 en BW.

À l’inverse, le Hainaut est la province belge où les autorités ont recensé le moins de voiture(s) par ménage (1,06).

3. Liège et Lasne aux antipodes

Plus localement, l’office belge de la statistique relève des disparités encore plus importantes.

À l’instar de Bruxelles où elle se fait de plus en plus rare, la voiture est (logiquement) beaucoup moins présente dans les grandes villes wallonnes. Exemple à Verviers et Charleroi, où plus d’un foyer sur trois se débrouille sans auto, mais aussi et surtout à Liège où 44,80% des habitants se passent de la bagnole.

À contrario, la voiture semble avoir de beaux jours devant elle dans de nombreuses communes wallonnes. Pour preuve, moins de 10% de la population de Nandrin parvient à s’en passer.

Dans le même ordre d’idée, à Lasne, chaque foyer possède, en moyenne, 1,68 voitures. Soit le plus haut taux de toute la Belgique.