Pour ses fruits et légumes, le Belge francophone regarde d’abord le prix

Si la pandémie et ses confinements avaient poussé de nombreux consommateurs à découvrir ou redécouvrir les produits bio et autres circuits courts, la guerre en Ukraine et l’inflation galopante semblent avoir remis la question du prix au centre des préoccupations des ménages.

Le prix est également le premier critère avancé pour l’achat de pommes de terre.

Fraîcheur, qualité et origine

Les autres critères principaux pour l’achat de fruits et légumes sont la fraîcheur des produits (cité par 55% des sondés) et leur qualité (52% pour les fruits, 55% pour les légumes).

Quant à l’origine des produits, elle n’apparaît pas dans les principaux critères d’achat mais 49% des consommateurs de fruits et légumes disent y être régulièrement attentifs. Environ un tiers des consommateurs consomment des fruits et légumes wallons au moins une fois par semaine et plus de la moitié des consommateurs aimeraient que plus de la moitié des fruits et légumes qu’ils consomment soient d’origine wallonne.

Les fruits favoris des consommateurs sont la fraise (mais l’étude a été réalisée en mai, ce qui a pu influencer les résultats), la banane, la pomme, la cerise et l’ananas. Quant aux légumes préférés, les sondés avancent les carottes, les tomates, les champignons, les salades et les brocolis.

4 Belges sur 10 cultivent dans un potager

Selon cette étude, publiée à l’occasion de l’événement "Hortifolies", qui se déroule du 16 au 18 septembre à Gembloux, près de huit Belges francophones sur 10 achètent en général les fruits et légumes en supermarché, devant les marchés (32% des répondants), les petits commerces (19%), les magasins à la ferme et magasins bio (15%).

En outre, près de quatre Belges francophones sur 10 cultivent leur propre potager et pour près d’un sur cinq, les légumes provenant du potager représentent même la moitié, voire davantage, des légumes consommés.

De manière générale, huit sondés sur 10 consomment au moins une fois par semaine des légumes ou des fruits frais; 22% déclarent consommer plus de fruits ou légumes bio que non-bio.

Les budgets médians consacrés aux fruits et légumes sont de respectivement 20 et 30 euros par semaine. Pour les pommes de terre, le montant de 6 à 10 euros par semaine est cité.