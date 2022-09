Leader Price rappelle des bûches de chèvre

Les produits sont la "Bûche fondante"de 250g de la marque Président dont la DLC est comprise entre le 24/09/2022 et le 10/10/2022 inclus et le code-barres est le 3228023080015 ainsi que la "Bûche de chèvre Saint-Maure"de 200g de la marque Leader Price dont la DLC est comprise entre le 02/10/2022 et le 25/10/2022 inclus et le code-barres est le 3263859371319.