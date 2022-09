Crise énergétique: Clarinval saisit l’Observatoire des prix pour analyser les marges du secteur agro-alimentaire

En Belgique, une part importante des entreprises alimentaires fonctionne dans le cadre de contrats commerciaux annuels avec la grande distribution. Or, ceux-ci ne permettent pas de répercuter directement et automatiquement les hausses de prix et de coûts que les entreprises du secteur subissent, a expliqué lundi le ministre dans un communiqué.

Une meilleure connaissance des marges réelles réalisées par les divers acteurs de la chaîne devrait rendre le processus de renégociation des contrats plus transparent. Le ministre veut jouer de la sorte un rôle de facilitateur afin que les acteurs de la chaîne trouvent des accords équilibrés.

"À l’heure actuelle, la concertation compliquée avec le secteur de la grande distribution est préjudiciable au bon fonctionnement de la filière agro-alimentaire. Je suis convaincu que l’analyse de l’observatoire des prix permettra d’objectiver la transmission des marges au niveau de l’ensemble des acteurs de la chaîne et offrira les bases pour une médiation constructive", commente enfin David Clarinval.

La situation devient intenable, elle n’est pas neuve et s’est encore empirée

L’initiative est bien accueillie par la Fevia, fédération de l’industrie alimentaire belge. Celle-ci a tiré la sonnette d’alarme la semaine passée. Selon une étude réalisée par la société Graydon à sa demande, quatre entreprises sur dix dans le secteur -essentiellement composé de PME- disent avoir une capacité très faible à résister aux chocs. À peine la moitié des entreprises alimentaires a obtenu une augmentation des prix de la part des supermarchés en 2022, et celle-ci ne couvre que partiellement les augmentations des coûts.

"La situation devient intenable, elle n’est pas neuve et s’est encore empirée. Nous connaissions déjà l’augmentation des coûts des matières premières, du transport, de l’emballage et nous faisons face maintenant à la flambée du prix de l’énergie", a expliqué le porte-parole de la Fevia, Nicholas Courant, interrogé par l’Agence Belga.

La fédération confirme la difficulté de négocier avec le secteur de la distribution et demande que le secteur puisse disposer de leviers, comme des clauses permettant de renégocier des contrats en cas d’événements inattendus ou la protection face à des pratiques jugées déloyales.