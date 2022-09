Vins : cinq conseils de pros pour faire le meilleur choix

1 Définir un budget… et s’y tenir

Tous les experts l’assurent : le budget est l’un des facteurs les plus importants dans l’achat d’une bouteille de vin.

« Il est presque indispensable que le consommateur ait au moins une idée de ce qu’il compte dépenser pour une bouteille, résume Pieter-Jan Cuypers, responsable des catégories vins et spiritueux pour le groupe Delhaize. Sans cette info, le cadre reste souvent trop vaste. »

Face à des rayons qui peuvent contenir jusqu’à 1.500 références différentes, Maxime Lebrun, acheteur de vins pour Carrefour, conseille également de ne « pas s’éloigner trop de la limite que vous vous fixez ». Histoire de ne pas être tenté inutilement mais aussi de rester fidèle à ses envies. « Toutefois, si vous n’êtes pas un grand buveur, n’hésitez pas à vous faire plaisir et payez-vous peut-être une bouteille à 10 euros, sourit l’expert. Par contre, si vous consommez régulièrement du vin, veillez plutôt à ne pas viser trop haut dans les gammes… Ou alors, regardez aux promos et faites de bonnes affaires. Croyez-moi, il est désormais possible de se faire plaisir dès 4 ou 5 euros la bouteille. »

2 Faire confiance à son palais

« Pour opérer un bon choix, il faut aussi se connaître un peu soi-même et savoir quel type de vin on apprécie habituellement, poursuit Alain Pardoms, acheteur de vins pour Delhaize. Est-ce que vous préférez un blanc ou un rosé ? Est-ce que vous buvez régulièrement du rouge ou pas ? Mais aussi, quel style de vin vous aimez ? Vous préférez un vin facile à boire ou quelque chose de plus complexe ? En fonction de vos réponses, vous restreindrez déjà beaucoup plus les options qui s’offrent à vous dans les rayons. » Ce que confirme Maxime Lebrun, son confrère de Carrefour. « Si vous aimez déjà un cépage spécifique, n’hésitez pas à y revenir. Un Chardonnay ne changera jamais, par exemple. Il y a donc peu de chance pour que vous soyez déçu de votre achat. »

3 Ne pas acheter en masse

Troisième conseil : ne pas vouloir profiter à tout prix des promotions en achetant plusieurs bouteilles d’un coup.

« Pendant certaines actions, la tentation est parfois grande de vouloir remplir sa cave avec des références réputées, mais ce n’est pas toujours une bonne idée, assure Maxime Lebrun. Si vous ne connaissez pas bien une gamme, n’en achetez jamais six bouteilles d’un coup. Achetez-en une d’abord, goutez-là et voyez ensuite si vous souhaitez vous en offrir une caisse. »

4 S’adapter au contexte

De même que tous les vins ne s’accordent pas avec tous les plats, ils se savourent également différemment selon le contexte.

« Comme on préfère un blanc pour accompagner le poisson, on évitera par exemple le rouge pour un apéro sous un soleil de plomb », sourit Pieter-Jan Cuypers.

5 Faire attention à la durée de conservation

Dernier critère auquel les consommateurs doivent faire attention : la durée de conservation du vin.

« On l’oublie parfois, surtout quand on ne s’y connaît pas, mais toutes les bouteilles ne se conservent pas aussi longtemps, explique Alain Pardoms. Pour les rosés, il faut toujours essayer d’avoir celui de l’année, par exemple. »

« Pour les vins sans sulfites ajoutés, je propose de les boire tout de suite. Et si, malgré tout, vous souhaitez les conserver dans votre cave, n’attendez pas plus d’un an pour les consommer, souligne encore Maxime Lerbun. De même, pour la plupart des vins blancs, je conseille de les boire dans les deux ans. Et pour les rouges, excepté les grands crus, il vaut mieux les boire dans les 4 ans qui suivent votre achat. »

À part les grands crus et quelques (rares) exceptions, les vins en vente dans les supermarchés sont faits pour être consommés « plus ou moins rapidement ».