Il n’y a pas que le prix du combustible qui flambe

Décidément, en matière de chauffage, il n’y a pas que le combustible dont le prix flambe. Philippe, un lecteur, nous rapporte ainsi la mésaventure qui lui arrive avec le contrat d’entretien de sa chaudière au gaz. Fixé en 2016 à 278,10 euros pour un entretien bisannuel et l’assurance réparation (pièces et main-d’œuvre), il est passé à 294,80 euros en 2018 puis 312,47 euros en 2020. Jusque-là, une augmentation régulière et "normale".