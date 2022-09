Supermarchés: ces promotions trompeuses pointées par Test Achats

Parmi les supermarchés épinglés, Carrefour "parle de "jusqu’à 1 000 produits à moins de 1€", mais l’on ne retrouve sur son site web que 347 produits, dont 104 sont indisponibles. On est loin du compte…", déplore Test Achats. "Par ailleurs, une comparaison des prix de 36 produits montre qu’ils coûtaient déjà moins d’un euro avant la promotion. Carrefour n’a rendu aucun de ses produits moins chers, au contraire, 11 produits ont même vu leur prix augmenter."

Et une autre action de Carrefour, "celle de geler les prix de 100 produits pendant 100 jours", laisse également l’association des consommateurs perplexe. "Après un rapide coup d’œil sur le site de Carrefour, Test Achats n’en a dénombré que 58. Et parmi ceux-ci, près de la moitié (28) sont déjà indisponibles en ligne."

Besoin de transparence

Reste que Carrefour n’est pas la seule enseigne à en prendre pour son grade. "Albert Heijn n’hésite pas non plus à gonfler les chiffres", poursuit Test Achats qui pointe une action "1+1 gratuit sur 1.000 produits". "En réalité, cela ne semble concerner que 53 produits en ligne. Et lorsque Test Achats y regarde de plus près, il apparaît que seuls 36 produits permettent de recevoir un second gratuit. Pour les autres produits, la réduction est moins importante que celle annoncée."Un manque de transparence auquel sont aussi confrontés certains clients de Delhaize.

D’après Test Achats, les clients de la marque au lion "qui possèdent une carte SuperPlus ne bénéficieront plus automatiquement d’une réduction de 5% sur tous les produits avec Nutriscore A et B. Dorénavant, seuls ceux qui dépensent au moins 99€/mois auront droit à une réduction de 10%, uniquement sur les produits frais avec Nutriscore A et B le mois suivant."

Conseillant de s’attarder plutôt sur le prix unitaire que sur les promotions, l’association de consommateurs note toutefois que certaines actions menées dans les supermarchés correspondent bien à ce qui est proposé. Exemple avec "Les Petits Lions"de Delhaize - "Pour cette action, le prix d’un certain nombre de produits a été réduit"- ou encore "Le Festival des marques"de Colruyt dont le prix de 137 produits a été revu à la baisse.

En Belgique, l’inflation a atteint 9,94% en août, un niveau jamais atteint depuis mars 1976.