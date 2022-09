Prix en hausse et pénurie: pourquoi le vin français prend cher

"En France, le millésime 2021 a dû faire avec une météo peu clémente, explique Olivier Goyvaerts, acheteur spécialisé en vins français pour le groupe Carrefour. Dans le centre du pays, les producteurs ont notamment dû faire face à des périodes de gel intense. En Bourgogne, cela s’est traduit par des pertes de volume de l’ordre de 70%. En Centre-Loire, les pertes avoisinaient les 40%. Logiquement, ça a une influence sur l’offre, qui a considérablement diminué, et les prix qui, eux, ont fortement augmenté puisque la demande est restée identique à l’année précédente."

Risque de pénurie

De plus en plus souvent touchée par le gel précoce mais aussi par la grêle ou encore, plus récemment, par la sécheresse, la majorité des vignobles français subit de plein fouet le dérèglement climatique. Sans réelle solution.

"Ça fait deux ou trois ans que la situation est vraiment compliquée dans les domaines. En Bourgogne notamment, les producteurs morflent beaucoup."Ancien responsable d’un domaine très connu près d’Aix-en-Provence, Jean-Michel Marbaise est désormais caviste à "La barrique", à Nalinnes. Pour lui comme pour l’ensemble du secteur, "la pression devient quotidienne". "Cette année, on doit déjà faire avec pas mal de restrictions. C’est le cas avec les vins de Sancerre, dans le Val de Loire, mais aussi avec le chablis. Pour certains domaines, il y a même des ruptures de stock. Et clairement, on devra sans doute se passer de certaines appellations à Noël."De quoi forcer les fournisseurs à trouver la parade...

Matières premières plus chères

Afin d’éviter que les consommateurs ne soient obligés de se rabattre sur des vins de moins bonne qualité "mais qui ont encore du jus", les négociants font jouer leurs relations. "Avec la crise économique et l’augmentation de la demande, le prix des matières premières (NDLR: caisses en bois, sucre, bouchon,…) explose aussi depuis quelques mois, poursuit Jean-Michel Marbaise. Dans ces conditions, il faut user de toute son expérience pour répondre à la demande des clients sans faire exploser le budget."Et quand ce n’est pas possible? "Il faut se rendre à l’évidence et prendre des décisions plus radicales", comme l’explique Olivier Goyvaerts de Carrefour.

"Pour ne pas que nos clients subissent une trop grande hausse des prix durant notre foire aux vins, nous avons préféré faire l’impasse sur des références jugées trop chères, souligne le spécialiste des vins français. Par exemple, certaines bouteilles que l’on vendait 7 ou 8 euros habituellement ne seront pas présentes dans nos rayons cette année car on aurait dû les vendre à 13 ou 14 euros pour satisfaire le producteur. Et ça, malgré tous nos efforts, c’est un peu trop..."

Seul élément de réjouissance pour le secteur, le Covid a quelque peu préparé l’amateur de vin à changer ses habitudes. Comme le rappelle le caviste de "La barrique": "Avant le confinement, le consommateur achetait plusieurs bouteilles à un prix plus raisonnable. Mais depuis le confinement, il a compris qu’il pouvait se faire plaisir comme au restaurant pour seulement quelques euros de plus. Ce qui fait qu’il achète un peu moins désormais, mais un peu plus qualitatif."

À voir si la tendance se confirmera encore dans les prochaines semaines.