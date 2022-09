La Biscuiterie de Thorembais s’installe à Belgrade

Des produits locaux de qualité

À l’initiative de John Remacle, artisan boulanger-pâtissier depuis plus de 25 ans, la Biscuiterie de Thorembais propose depuis quelques années des créations artisanales inventives et raffinées. Les recettes uniques sont élaborées par un chef artisan biscuitier à base de matières premières saines et nobles, issues de circuits courts en priorité. À base de beurre et d’œufs en provenance de fermes locales, de farine régionale biologique et de sucre belge… les biscuits sont fabriqués sans additifs directement au sein de l’atelier qui donne sur un élégant magasin. Entreprise à taille humaine, la biscuiterie a déjà conquis le cœur d’une clientèle en pleine croissance.

Pour le plaisir ou pour offrir

Mélo cake de La Biscuiterie de Thorembais

Macarons de La Biscuiterie de Thorembais

La gamme initiale d’une vingtaine de produits s’est étoffée au fil du temps. On y retrouve les classiques : petits beurres, sablés, spéculoos, tuiles ou cookies, mais aussi des biscuits originaux ou des biscuits salés à apprécier durant l’apéritif. La biscuiterie propose également des créations chocolatées ainsi que de délicieuses glaces aux saveurs variant au gré des saisons.

Le tout présenté dans de jolis emballages et d’élégants coffrets. De quoi se faire plaisir, mais aussi trouver l’idée cadeau qui comblera la famille, les amis ou les collègues…

Un nouvel espace de dégustation dans le Namurois

Projet de La Biscuiterie de Thorembais à Belgrade

Si les merveilles de la Biscuiterie de Thorembais sont également distribuées dans plusieurs commerces de proximité, l’entreprise ouvre désormais un second espace gourmand à côté de la poste de Belgrade. Sur pas moins de 250 m², le magasin se déploie dans un décor industriel des années 30 où se côtoient harmonieusement la brique, la pierre, le béton, le bois et le métal.

Outre l’accès à des présentoirs ainsi qu’à un bar à macarons, mélocakes et pralines, la clientèle locale pourra également profiter d’un confortable salon de dégustation où il fera bon se plonger dans un mythique canapé Chesterfield, s’installer à table ou préférer s’accouder au bar perché sur un tabouret haut.

Ce nouvel espace de la Biscuiterie de Thorembais ouvrira ses portes ce mercredi 14-septembre 2022 à l’adresse suivante : 480, chaussée de Waterloo à 5001 Belgrade. Pour en savoir plus, consultez d’ores et déjà leur site ainsi que leurs réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/biscuiteriedethorembais

https://www.instagram.com/biscuiteriedethorembais/

https://www.biscuiteriedethorembais.be/