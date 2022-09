Le Chai «Musée» est Situé dans la ville de Salas Bajas à neuf kilomètres de Barbastro, la capitale du Somontano. Son caractère spectaculaire, sa grandeur et sa beauté nous obligent à mettre l´accent sur les espaces destinés à l´élevage en barriques et à l´élevage en bouteille.

LE VIGNOBLE

L´objectif d´ENATE est l´élaboration de vins de haute qualité dans l´appellation d´origine Somontano qui signifie «aux pieds de la montagne».

ENATE possède en propriété 500 hectares de vignobles au pieds des Pyrénées.

La totalité du vignoble géré dans le respect le plus strict de la nature est récoltée à la main. Les variétés cultivées sont: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo pour ce qui est de raisin noirs et Chardonnay et Gewürztraminer pour les blancs.

ENATE ne commercialisé pas de vins jeunes. Les élevages se font en barriques de chêne français et américain. L’œnologue en chef n’est autre que Jesús Artajona qui a fait ses armes chez Château Margaux.

ENATE ET L’ART

Ce Chais avant-gardiste est l’œuvre du prestigieux architecte Jesús Manzanares, disciple du non moins-célèbre Ricardo Bofill.

Le chai abrite une collection privée d’Art contemporain attribué aux plus grandes artistes du XXIe siècle tels Antoni Saura, Eduardo Chillida, José Beulas, Salvador Victoria, Antonio Tàpies, Frederic Amat ou Josep Maria Subirachs entre autres.

ENATE illustre ses étiquettes avec les tableaux de ces peintres.

ENATE possède une importante pinacothèque dont le fonds a permis la réalisation d´exposition dans diverses villes importantes.

NOTRE SELECTION EN BLANC à 11,85€ TVAC

ENATE Chardonnay «234», Somontano

Cépage: 100% Chardonnay

Ce chardonnay, issu de la parcelle 234 de la vallée d’Enate influencée par les beaux écarts thermiques entre le jour et la nuit apportés par la proximité des Pyrénées, séduira les amateurs de blancs élégants et modernes qui seront séduits par ses arômes complexes et intenses de pomme verte, de pêche mûre, de fenouil et de fruits exotiques sur un fond minéral. Le conseil du chef: pour accompagner poissons, fruits de mer, viandes blanches, scampis frits, avocat farci aux crevettes, brochette de dindonneau à l’Indienne (curry), moules sauce curry, paëlla safranée, langoustine mayonnaise, …

NOTRE SELECTION EN ROUGE à 11,65 € TVAC

Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon, Somontano

Avec le tempranillo comme base de l’assemblage, voilà sans doute le vin de notre gamme qui possède le caractère ibérique le plus prononcé. Le cabernet-sauvignon contribue à renforcer sa structure bordelaise. Vin à la couleur rouge cerise, aux arômes intenses et complexes, riche en nuances épicées et fumées sur un fond de fruits rouges mûrs. Il combine puissance et délicatesse. Le conseil du chef: Parfait pour accompagner viandes grillées, plats en sauce, charcuteries espagnoles, rôti de marcassin (porto/groseilles), carbonades «à la flamande», ragoût d’agneau et aubergines, poulet paprika, magret de canard sauce crème poivre vert,…à servir entre 16° et 18°.

E-Wines

5% DE REMISE toute l’année* en utilisant le code promo CGPNVWUZ sur l’ensemble des vins via www.e-wines.be Non cumulable avec toute autre promotion supérieure à 5%*