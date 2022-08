Prix de l’énergie en hausse: que font les autres pays européens? (vidéos)

La flambée des cours sur les marchés du gaz et de l’électricité, dans le contexte de guerre en Ukraine, monopolise les discussions politiques et renforce les inquiétudes des entreprises et des citoyens.

C’est dans ce climat très délicat qu’un Comité de concertation se réunira ce mercredi.

Mais hors de nos frontières, que font les autres pays d’Europe?

France: le bouclier tarifaire

En France, un bouclier tarifaire est en place pour geler l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité. Cela rend la facture d’énergie moins élevée chez nos voisins.

Cette aide s’accompagne également de réductions sur les prix du carburant: moins 30 centimes du litre jusqu’au mois de novembre.

En Espagne et au Portugal, les prix du gaz ont également été plafonnés.

Allemagne: des efforts citoyens demandés, les températures plafonnées

En France et en Allemagne, des plans de réductions de la consommation d’énergie ont été pris. Des efforts citoyens qui ont été demandés pour vivre un hiver le moins difficile possible.

L’exemple doit venir également des pouvoirs publics en Allemagne. Le chauffage sera limité à 19°C à partir du 1erseptembre dans les bâtiments et administrations publics. Et il n’y aura plus d’eau chaude pour se laver les mains. Quant aux magasins chauffés, ils ne pourront plus garder leurs portes ouvertes. Et les pubs lumineuses seront éteintes entre 22h et 6h.

Pays-Bas: réduction fiscale

Aux Pays-Bas, les mêmes mesures qu’en Belgique sont appliquées: baisse de la TVA à 9% et une baisse des taxes. Durant l’automne, cette réduction fiscale a permis un gain moyen de 400€ pour les Néerlandais.

Espagne: usage de la clim limité

Tout comme la France, le parlement espagnol a approuvé un plan de réduction de la consommation d’énergie en limitant l’usage de la climatisation à une température de 27°C dans de nombreux espaces publics (espaces commerciaux, gares, aéroports, etc.).

Les vitrines des commerces doivent être éteintes après 22 heures. En France, les enseignes lumineuses doivent également être éteintes à la fermeture du magasin.

Le modèle italien comme inspiration

En Belgique, la ministre Tinne Van der Straeten a travaillé sur un projet de taxation des suprofits des entreprises énergétiques, qui s’inspire du modèle italien et où l’on taxerait de 25% les bénéfices excédentaires réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

"Il faut agir à la source, au niveau européen et travailler sur un blocage des prix pour le gaz. On pourrait ainsi réduire la facture énergétique de 770 euros.", a précisé sur Twitter la ministre de l’Énergie.

UE: une intervention d’urgence et une réforme

Au niveau européen, l’UE prépare "une intervention d’urgence et une réforme structurelle du marché de l’électricité ", a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Une réunion d’urgence sera organisée à Bruxelles le 9 septembre.

Norvège: l’État prend la facture d’électricité à sa charge

C’est certainement du côté de la Norvège que la mesure la plus forte a été prise. Le pays nordique prend à sa charge jusqu’à 80% des factures d’électricité dans certains cas.

La Norvège est également considérée comme un espoir pour de nombreux pays européens qui souhaitent réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements en pétrole et en gaz naturel russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Finlande: une campagne nationale nommée «1 degré de moins»

Une campagne nationale destinée à économiser l’énergie appelle les Finlandais à réduire d’un degré la température habituelle de leur chauffage l’hiver prochain et à diminuer le temps passé sous la douche et dans leurs chers saunas.