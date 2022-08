Le Big Green Egg est une marque de kamado, qui n’est pas un barbecue traditionnel ! Sa forme ovoïde fermée permet de maitriser à la perfection la température de celui-ci pour une cuisson parfaite à chaque fois.

Toutes les cuissons sont ainsi possibles dans un seul ustensile : de la cuisson lente à basse température, en passant par la cuisson de pizza à plus de 300°C sans oublier le grill de vos viandes et autres aliments plus délicats comme les légumes, poissons et autres crustacés.

La céramique qui réfléchit la chaleur et la forme unique du Big Green Egg assurent une circulation d’air optimale à l’intérieur de l’appareil. Vous pouvez en plus régler et maintenir la température avec précision, entre 70 ° et 350 ° Celsius, au degré près. Tout cela vous permettra d’obtenir une cuisson parfaite et homogène de tous vos aliments, à chaque utilisation !

Pourquoi Big Green Egg est le meilleur kamado ?

De qualité exceptionnelle, la céramique du Big Green Egg a été développée par la NASA et est produite en Amérique du Nord suivant les normes de qualité les plus strictes. Elle présente des propriétés isolantes supérieures et résiste aux températures extrêmes ainsi qu’aux variations de températures.

Grâce à sa conception unique et à sa céramique de qualité incomparable, le Big Green Egg est un appareil de cuisson très résistant : il peut être chauffé au moins cent mille fois sans que sa qualité n’ait à en souffrir.

Quel Big Green Egg choisir ?

Big Green Egg possède 7 tailles de barbecue pour s’adapter à tous les besoins !

Pour une personne seule ou en couple, préférez le MiniMax. Ce modèle compact est parfait pour de petits espaces, sur une terrasse, et peut même être utilisé en intérieur en dessous d’une hotte.

Le modèle le plus populaire est le Large, qui permet de cuisiner jusqu’à 8 personnes. Idéal pour votre famille ou pour recevoir vos amis.

Pour les plus petites familles, le Medium sera suffisant, et si vous avez une très grande famille, optez pour le modèle XLarge qui vous permettra de cuire jusqu’à 24 hamburgers simultanément.

Quel charbon pour Big Green Egg ?

Big Green Egg propose du charbon idéal pour les barbecues de petites tailles. Si vous disposez d’un modèle Large ou plus grand, nous vous conseillons le charbon de bois Quebracho Pittmaster, qui taillé en très gros morceaux et connu pour sa longue durée de combustion, sa température élevée et ses excellents résultats.

Ces charbons de bois se consumeront lentement et génèreront très peu de cendre, pour un entretien facile de votre barbecue.

Quels sont les accessoires indispensables ?

Le Modus Operandi est une véritable bible du Big Green Egg. Ce livre de recettes est à la fois un mode d’emploi, une source d’inspiration, un voyage à la découverte de tous les plats et ingrédients possibles et imaginables, ce livre de recettes vous permettre de maitriser votre barbecue à la perfection.

Le Conveggtor vous permettra de transformer votre barbecue en un véritable four, parfait pour les cuissons indirectes et pour les cuissons à basse température. L’accessoire à avoir pour mijoter des plats, cuire des pizzas ou encore cuire du pain dans votre barbecue Big Green Egg !

La grille en fonte vous permettra de réaliser les meilleures grillades sur votre barbecue ! La fonte offre une parfaite répartition de la chaleur très rapidement pour un résultat optimal, que ce soit avec une côte de bœuf et même avec les poissons, fruits de mer, crustacés et autres aliments délicats grâce aux rayures larges.

Acheter votre Big Green Egg au meilleur prix

Si vous vous sentez parfois confus entre les tailles et dans les accessoires à choisir pour démarrer de manière optimale avec votre kamado Big Green Egg. Les starterspack sont la solution ! Ils se composent des tailles les plus populaires , d’un support comme la table en acacia et des accessoires indispensables.

Les starterspack sont donc une option très intéressantes au moment de l’achat pour s’équiper au meilleur prix tout en faisant les bons choix.

Pour l’achat de votre Big Green Egg en Belgique, rendez-vous dans les magasins Les Secrets du Chef ou sur leur site www.lessecretsduchef.be !