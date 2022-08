Le virus de l’hépatite A détecté dans deux mélanges de fruits de la marque Ardo

L’entreprise; située à Ardooie, près de Roulers (Flandre occidentale) demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés pour obtenir un remboursement. Ils sont en vente depuis le 18 mai dernier, et portent la mention "à consommer avant fin: 11/2024" (pour le sachet d’1 kg) et "à consommer avant fin: 05/2024" (pour le sachet de 2,5 kg).

Les produits ont été livrés principalement à des clients professionnels du secteur de la restauration, précise Ardo. Les clients ayant reçu les mélanges de fruits pouvant poser problème ont été contactés pour en cesser la vente et les détruire.

L’entreprise a également bloqué tout le stock actuel de ces deux produits pour analyse ultérieure, qu’elle a décidé de rappeler après avoir été informée que le virus de l’hépatite A a été détecté par un laboratoire hongrois dans un paquet de 2,5 kg de cette référence. Des tests ont été effectués après que 10 à 15 visiteurs d’un restaurant en Hongrie sont tombés malades et ont été hospitalisés, explique encore Ardo.

Les mélanges de fruits sont produits et emballés par un sous-traitant agréé du groupe belge en Pologne. Ardo mène actuellement une enquête approfondie et y a envoyé un agent de qualité afin de déterminer les causes de cette contamination.