Entre juillet 2021 et juin 2022, il s’est en effet vendu pas moins de 7,296 milliards de litres de diesel et 2,980 milliards de litres d’essence, contre 7,017 milliards de litres de diesel et 2,385 milliards de litres d’essence écoulés sur les douze mois précédents.

Une évolution qui n’étonne pas du tout Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants. "La reprise économique est là, et il y a de moins en moins de télétravail", argumente-t-il.

Les transports ont repris du poil de la bête, ce qui explique l’augmentation des ventes de diesel. "Et les ventes d’essence augmentent également, suite au passage progressif des moteurs diesel aux moteurs essence, mais aussi au fait que, covid aidant, les gens sont partis moins loin et ont voyagé davantage en voiture."

Si la consommation d’essence se trouve à des niveaux jamais atteints - elle a quasiment doublé depuis 2013 -, la consommation de diesel, elle, reste inférieure à ce qu’elle était avant la crise du covid. Une évolution qui s’explique, selon le SPF Économie, par la politique fiscale: les accises sur le diesel ont connu une forte augmentation ces dernières années, tandis que celles sur l’essence ont légèrement baissé.