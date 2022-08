Pourquoi les folders papier ne sont pas près de disparaître en Belgique

" En tant que discounter, nous réfléchissions en permanence à la meilleure façon de réduire les coûts afin de garantir les prix les plus bas possibles pour nos clients. Mais avec notre publicité imprimée, nous sommes confrontés à de grands défis, résume Isabel Henderick, directrice générale en charge du marketing et de la communication chez Aldi.D’une part, il reste notre canal de communication (et d’engagement, NDLR)le plus important auprès de nos clients. Mais d’autre part, son coût général ne cesse d’augmenter et son empreinte écologique nous pose question.C’est donc un dilemme que l’on tente de résoudre en invitant les consommateurs à se tourner plus souvent vers notre dépliant en ligne."

Le digital à la traîne

Dans une société de plus en plus digitalisée, Aldi – qui distribue 4,4 millions de prospectus par semaine – espère donc pousser ses fidèles à changer progressivement leurs habitudes sur le long terme.

" Actuellement, la portée de notre dépliant numérique n’atteint environ que 10% de la portée de notre dépliant papier. Mais son potentiel est grand, poursuit Isabel Henderick.Dès que les consommateurs trouvent le chemin vers le dépliant en ligne, il est parcouru pendant 3 à 4 minutes en moyenne. Ce qui est nettement plus élevé(+20%, NDLR)que la moyenne."

Aucun détaillant n’a encore osé supprimer ce support car c’est le plus populaire auprès des consommateurs.

De là à ce que l’initiative du discounter signe la fin de son folder papier en Belgique, il est un pas que l’enseigne ne compte pas franchir tout de suite.

" Ce projet de codes QR n’est qu’un test, confirme la direction d’Aldi qui assure par ailleurs ne s’être fixé aucun objectif précis quant à sa réussite ou son échec.Nous allons prendre le temps de voir comment nos clients accueillent l’idée et nous tirerons de premières conclusions plus tard. En attendant, nous continuerons de distribuer nos folders dans leur version papier."

«Popularité renforcée»

Utilisé le plus souvent pour comparer des prix, rechercher des promotions et planifier ses achats, " le dépliant papier n’est pas près de disparaître", comme le confirment les autres acteurs du secteur.

" Historiquement, les consommateurs belges sont encore très attachés au format papier de nos catalogues, note Karima Ghozzi, porte-parole du groupe Delhaize.Que ce soit les personnes âgées, les familles ou les chasseurs de promos, plus de 9 clients sur 10 lisent encore régulièrement nos prospectus. C’est bien la preuve qu’ils ont encore un intérêt pour la majorité d’entre nous."

Considéré par toutes les grandes enseignes comme " le meilleur moyen de se protéger contre la perte du pouvoir d’achat", le folder papier – qu’il soit généraliste ou créé sur mesure en fonction du profil du client – recouvre même un second souffle depuis deux ans et l’enchaînement des crises. Colruyt le confirme: " La conjoncture actuelle renforce sa popularité."

Jouer sur le format

Encore très rentable malgré la hausse du coût du papier, le catalogue papier a aussi l’avantage de toucher tout le monde.

Malgré l’envie de booster son offre digitale, Aldi répète ainsi ne pas vouloir abandonner son prospectus traditionnel " pourque personne ne soit lésé" notamment. À commencer par ceux qui n’ont pas accès aux nouveaux médias. " Car il ne serait pas normal que seuls les clients plus à l’aise avec leur smartphone ou leur tablette puissent profiter de nos promos ou de nos bons plans", explique Jason Sevestre, porte-parole du discounter.

En insistant sur les promos, le folder est le meilleur moyen de se protéger contre la perte du pouvoir d’achat.

" Aucun détaillant belge n’a encore osé supprimer ce support car c’est le plus populaire auprès des consommateurs, résume Siryn Stambouli, de Carrefour.Dans notre cas, on distribue par exemple moins de folders papier dans les grandes villes comme Bruxelles (où les consommateurs sont plus tournés vers le digital, NDLR)mais nous constatons toutefois qu’une partie significative de nos clients apprécient toujours les recevoir dans leur boîte aux lettres."

En clair, s’il faut s’attendre à ce que les supermarchés continuent de mettre l’accent sur leurs dépliants en ligne, ce n’est pas encore demain que l’on annoncera la fin du format imprimé. Au mieux, les grandes enseignes se tourne(ron)nt vers des folders plus écologiques, avec du papier recyclé et une pagination réduite.