Porsche 911 GT3 RS: de la piste à la route, sans escale (ou presque)

Un aileron impressionnant.

Le reste est évidemment tout aussi empreint de l’univers de la course, avec notamment des suspensions ajustables depuis l’habitacle, une construction allégée (1450 kg) au maximum notamment via une carrosserie en fibre de carbone, des freins aux disques et pistons élargis, et même un arceau de course pour la version Clubsport, proposée sans supplément de prix.

La 911 GT3 RS peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, et pointer à près de 300 km/h (296 km/h exactement).