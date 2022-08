Dodge Hornet: l’Alfa Romeo Tonale a désormais une cousine américaine

Coté moteur, l’Hornet fera honneur à la réputation musclée de Dodge, avec 265 ch pour la GT essence, et 285 ch pour la R/T hybride rechargeable. La marque a également montré la future variante plus sportive, offrant un meilleur rapport poids-puissance et des attributs esthétiques plus marqués. Un modèle baptisé GLH, ce qui signifie Goes Like Hell, et se veut un hommage à la Dodge Omni GLH, une… Talbot Horizon dynamisée dans les années 80 pour le marché américain.

Quant à l’appellation Hornet, elle était déjà utilisée dans les années 70 pour désigner un petit coupé sportif et léger. Les temps changent.