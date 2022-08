Folder: comment Aldi souhaite modifier (un peu) les habitudes de ses clients

"En tant que discounter, il est absolument normal que nous réfléchissions en permanence à la meilleure façon de réduire les coûts afin de garantir les prix les plus bas possibles pour nos clients", confie Isabel Henderick, directeur général en charge du marketing et de la communication chez Aldi. "Actuellement, la portée de notre dépliant numérique n’atteint environ que 10% de la portée de notre dépliant papier. Mais son potentiel est grand. Dès que les consommateurs trouvent le chemin vers le dépliant en ligne, il est parcouru pendant 3 à 4 minutes en moyenne. Ce qui est nettement plus élevé que la moyenne."

Dans un premier temps, le code QR sera présent sur les briques de lait Milsa, un des produits les plus populaires d’Aldi. ©BELGA

Concrètement, Aldi va intégrer un code QR sur les briques de lait (entier, demi-entier et maigre) Milsa, le produit phare de la chaîne. "En scannant ses codes, nos clients auront directement accès à notre dépliant en ligne. Ce qui devrait les encourager petit à petit à lire notre prospectus davantage par voie numérique", espère Isabel Henderick.

En phase de test pour une durée indéterminée - "Nous allons voir comment réagit le consommateur" -, cette nouveauté signée Aldi est présentée "une première en Belgique". Toutefois, elle ne signifiera pas (encore?) la fin du prospectus dans sa version papier.

"Notre enseigne n’a aucune intention de supprimer le folder physique", répète Jason Sevestre, porte-parole de la marque. "Pour nos clients, le folder est un rendez-vous hebdomadaire très apprécié. Il n’y a donc aucune raison à l’heure actuelle d’arrêter sa diffusion ou même de passer au 100% digital."

En Belgique, Aldi diffuse 4,4 millions de folders (dont 4,2 millions sont distribués directement dans les boîtes aux lettres) par semaine et 220 millions de prospectus par an. Selon un sondage iVOX mené en juillet 2022 auprès de 1.000 Belges, plus de 70% des Belges consultent les dépliants publicitaires de façon hebdomadaire.