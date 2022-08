Et pour avoir une boisson froide, les cafetiers, aubergistes et autres restaurateurs commandent des dizaines de kilos de glaçons. En cette période de fortes chaleurs, la demande explose.

Dans certains restaurants et bistrots, on consomme plus de 40 kilos de glaçons par jour en cas de grosse chaleur. "C’est 8€ par sac de 20 kg. En fin de mois, ça revient à 200-250€ et il faut compter cela sur 4 à 5 mois de l’année", déclare Jean-Baptiste Melot, gérant du café La Biche (Saint-Gilles), à LN24.

Évidemment, des machines à glaçons existent. Mais celles-ci sont volumineuses et peuvent coûter jusqu’à 10.000 euros. C’est pourquoi de nombreuses personnes de l’horeca se tournent vers les services de livraison.

Dans l’entreprise saint-gilloise de La Glacière, 4 tonnes de glaçons sont fabriquées par jour avec l’eau de la Ville. Plus 6.700€ de glaçons sont fabriqués par jour, ce qui pourrait permettre à cette société de doubler son chiffre d’affaires de 2019.

Ce qui montre bien que la demande en glaçons explose.