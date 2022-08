Une page portant le nom de "Decathlon Fans" a lancé un concours pour remporter des vélos.

"Nous avons 160 vélos qui ne peuvent pas être vendus en raison de petites rayures. Puisqu’il est encore en bon état, nous avons décidé de le donner à tous ceux qui l’ont partagé et ont tapé ‘fait’. Avant le 15 août", est-il noté dans le post sur le réseau social. Ce dernier a été partagé plus de 700 fois.

Outre les erreurs de syntaxe, on peut remarquer que la page vient à peine d’être créée ce 10 août 2022 et ne compte que 56 abonnés. La réelle page de l’enseigne " Decathlon Belgium " compte en réalité plus de 210.000 abonnés et a été créée le 25 mai 2011.

Dans un communiqué, Decathlon Belgique "met en garde contre les faux cadeaux sur les médias sociaux".

"Depuis quelques jours, des messages, qui laissent entendre que Decathlon va distribuer des vélos légèrement endommagés, ont été partagés à de nombreuses reprises. Ces informations ne sont pas correctes. Nous vous conseillons donc de ne pas réagir à ces messages et de ne pas liker ces pages. Cela pourrait vous exposer à une tentative d’hameçonnage."

Une technique bien connue sur les réseaux sociaux. Ranger Rover, Ryanair ou encore Milka ont été touchés dernièrement.

L’enseigne sportive précise qu’elle a signalé les pages malveillantes et invite ses internautes à faire de même: "Nous espérons que ces pages et ces messages seront rapidement retirés des réseaux sociaux afin d’éviter toute forme d’escroquerie".