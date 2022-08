Mercedes débute la production de son bolide dérivé de la Formule 1

Mercedes-AMG ONE au montage. ©Mercedes-Benz AG

Chacun des 275 exemplaires sera construit à la main, à Coventry en Angleterre, chez un partenaire d’AMG spécialisé dans la production de petites séries. Les moteurs proviennent directement de l’unité de production des moteurs de F1, située à quelques encablures de là, à Brixworth.

La production de chaque unité se fera via 15 stations, et nécessitera l’intervention de 15 spécialistes. Une fois terminée, et approuvée par le pilote d’essai de la marque, la voiture sera envoyée au QG d’AMG à Affalterbach près de Stuttgart, où se fera le briefing technique et la remise des clés au client.

Tout aussi impressionnante, vue de l’arrière. ©Mercedes-Benz AG

Ne rêvez pas, même si votre compte en banque vous permet de libérer les 2,75 millions d’euros estimés, tous les exemplaires sont déjà vendus.