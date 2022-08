Colruyt et OKay rappellent une marque de quatre-quarts à cause de bouts de métal

Après notification du fournisseur et en concertation avec l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Colruyt et OKay ont décidé de retirer de la vente le quatre-quarts (500 g) de la marque Boni Selection portant les dates de durabilité minimale 27/8/2022 ou 28/8/2022 en raison de la possible présence de petits morceaux de métal dans certains emballages du produit.