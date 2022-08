Sécheresse: de la douche à l’arrosage, voici 8 conseils pour économiser l’eau

Dès lors, l’eau devient une denrée encore plus précieuse qu’à l’accoutumée. En Wallonie, 13 communes ont déjà limité la consommation d’eau de distribution. Mais en parallèle de ces décisions des autorités communales, chacun peut agir à son échelle pour utiliser "l’or bleu" de façon parcimonieuse.

Voici différentes astuces qui vous permettront à la fois d’économiser l’eau et de faire baisser vos factures.

1. Ne pas laisser couler l’eau inutilement

Depuis la pandémie de Covid-19, on se lave beaucoup plus les mains qu’avant. Mais ce n’est pas une raison pour gaspiller l’eau. Lorsque vous vous nettoyez les mains, n’oubliez pas de fermer le robinet. Un conseil également valable pour le brossage de dents.

Il en va de même pour la vaisselle. Si certains préfèrent nettoyer leurs assiettes et leurs couverts sous un jet d’eau continu, il vaut mieux remplir son évier et faire sa vaisselle dedans pour éviter les pertes inutiles.

2. Maximiser l’usage de ses appareils ménagers

Il existe également des conseils pour ceux qui préfèrent le lavage en machine au lavage à la main.

Les vieux lave-vaisselle et vieilles machines à laver consomment énormément d’eau. Si vous en avez les moyens, n’hésitez pas à opter pour des appareils classés A, qui diminueront sensiblement votre consommation.

Privilégiez le mode ECO sur vos appareils ménagers et faites-les tourner uniquement quand ils sont totalement remplis. Par ailleurs, évitez de rincer votre vaisselle avant de remplir la machine car cela ne fera qu’augmenter votre consommation.

3. Privilégier la douche rapide au bain

Selon le centre français d’information sur l’eau, prendre une douche au lieu d’un bain permet d’économiser jusqu’à 100 litres d’eau. Mais encore faut-il que le passage sous la douche soit rapide! Pour vous donner une idée, la douche ne doit pas durer plus longtemps que le temps d’une chanson, c’est-à-dire 2 à 3 minutes.

Et au moment de vous laver, pensez également à fermer le robinet quand vous vous savonnez et ne l’ouvrez que pour vous rincer.

4. Réutiliser l’eau utilisée et récupérer l’eau de pluie

Si vous utilisez de l’eau pour nettoyer vos légumes ou laissez couler l’eau de la douche pour qu’elle arrive à bonne température, n’oubliez pas de récupérer l’eau dans un bac.

Même chose pour l’eau de pluie, qui peut être récupérée à l’aide de bassines. Celle-ci pourra ensuite être utilisée pour arroser vos plantes.

5. Privilégier les plantes moins gourmandes en eau et arroser le soir

Si vous souhaitez aller encore plus loin pour faire des économies d’eau dans votre jardin, vous pouvez également choisir des végétaux peu gourmands en arrosage. Par ailleurs, privilégiez le soir pour abreuver vos fleurs et vos légumes. Le soleil y est plus bas et l’évaporation est moindre.

Pensez également à biner le sol pour l’aérer et à utiliser du matériel économe en eau comme les système de "goutte à goutte" ou les micro-asperseurs.

6. Faire la chasse aux fuites d’eau

Un bruit d’écoulement sort de votre cuvette des WCou le robinet de votre évier goutte? N’attendez pas avant d’agir! En effet, un robinet qui fuite perd jusqu’à 100 litres d’eau par jour et cela peut monter jusqu’à 600 litres par jour pour une chasse d’eau.

Pour limiter ces pertes au maximum, pensez à bien fermer votre robinet après chaque utilisation et réparez les éventuelles fuites le plus vite possible. Parfois, un simple remplacement de joint fera l’affaire, explique l’Agence Paris climat.

Pour vérifier la présence de fuites lentes, il existe une astuce. Avant d’aller dormir, coupez l’arrivée d’eau, relevez votre compteur et n’utilisez pas d’eau durant la nuit. Au réveil, si votre compteur a bougé, c’est qu‘il y a une fuite quelque part...

7. Limiter le gaspillage en tirant la chasse

À chaque tirage de la chasse, plus de 9 litres d’eau sont perdus dans les égouts, selon Greenpeace. Il est possible d’économiser jusqu’à 7 litres d’eau par chasse en installant un système à double débit (fort ou faible).

Et si ce n’est pas possible, vous pouvez également diminuer le remplissage de la chasse en plaçant une ou plusieurs bouteilles d’eau lestées dans votre cuve. De quoi vous faire économiser plus d’un litre et demi par chasse!

8. Opter pour le car-wash ou le seau d’eau pour nettoyer la voiture

Votre voiture, votre terrasse ou votre vélo ont besoin d’un nettoyage? Oubliez le jet à haute pression. Un lavage au karcher ou au tuyau d’arrosage consomme au moins 200 litres, alors qu’un passage au car-wash n’utilise que 60 litres environ, selon le centre français d’information sur l’eau.

Engie propose même d’opter pour le lavage au seau d’eau, qui ne consomme qu’une dizaine de litres.