Prix du mazout en baisse: faut-il remplir sa cuve maintenant? «C’est un mauvais réflexe d’attendre les premiers froids»

Et pourtant, le mazout a déjà été bien plus haut cette année, puisqu’il a battu un record le 17 juin dernier avec un prix d’1,5042 euro le litre. C’est à partir de là que la baisse s’est amorcée. Depuis le début du mois d’août, le prix du mazout a déjà enregistré trois diminutions, en attendant une quatrième ce samedi puisqu’il atteindra 1,1965€ le litre.

Des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à la météo

Cette tendance à la baisse va-t-elle se confirmer à moyen et long terme? C’est très compliqué à prévoir, selon Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. "Le mazout est un produit extrêmement sensible aux tensions géopolitiques. On devrait rester dans une tendance à la baisse mais il faut rester prudent face aux éventuels soubresauts entre la Russie et l’Ukraine mais aussi entre la Chine et les États-Unis. Par ailleurs, si on a un hiver rude, on risque d’avoir une augmentation des prix et un déséquilibre entre l’offre et la demande."

Le chèque mazout est une véritable réussite.

Face à la baisse des prix des dernières semaines, de nombreux consommateurs ont décidé de passer leur commande de mazout mais ce n’est pas le seul incitant. Et pour cause, le chèque mazout de 225 euros lancé par le gouvernement début juillet a aussi eu son petit effet.

"On enregistrait déjà plus de 100.000 demandes à la mi-juillet. C’est une véritable réussite. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il ne faut pas hésiter à faire sa demande sur la plateforme électronique, qui est d’une simplicité enfantine. Si vous faites votre commande de mazout avant le 31 décembre 2022, vous pourrez prétendre à ce chèque."

Commander maintenant ou attendre? Attention aux mauvais calculs!

Même si les prix sont en baisse et que les consommateurs ont droit à une aide financière, certains pourraient être tentés d’attendre que les prix ne chutent encore plus. Mais est-ce un bon calcul? "C’est dangereux car c’est un peu comme jouer au poker, et on ne gagne pas toujours à ce jeu. Le premierréflexe, c’est d’aller vérifier la jauge de sa cuve à mazout. Si elle se vide, il faut commander maintenant."

Pour le porte-parole de la Brafco, il ne faut pas tarder à passer commande pour éviter les embouteillages en termes de logistique à partir de l’automne. "Cela fait 22 ans que je le dis: c’est un mauvais réflexe d’attendre les premiers grands froids pour penser à remplir sa cuve. L’avantage de cette période estivale, c’est que la demande est assez faible et que les distributeurs ne sont pas surchargés. Par contre, les délais de livraison seront plus importants en automne et en hiver, surtout si les conditions de roulage sont exécrables."

Il n’y a aucun risque de pénurie de mazout chez nous.

Si la pénurie de gaz inquiète en Europe en raison des tensions avec la Russie depuis son invasion de l’Ukraine, Olivier Neyrinck se veut très rassurant au niveau du mazout. "Il n’y a strictement aucun risque de pénurie de mazout chez nous. Ce n’est pas du tout à l’ordre du jour. Depuis la guerre en Ukraine, tout le réseau pétrolier européen a trouvé des alternatives pour se passer du pétrole russe. L’avantage du mazout, par rapport au gaz, c’est que c’est un produit liquide qui se conserve très facilement et en grande quantité", conclut-il.