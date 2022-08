Remise sur le marché des produits Biosolis: Test Achats interpelle le ministre de la Santé

À la mi-juin, Test Achats avait dénoncé le fait que, sur base de ses propres analyses, trois produits solaires de Biosolis - le spray SPF 30, du lait SPF 30 et du lait kids SPF 50+ - n’assuraient pas la protection promise sur leur emballage. Le fabricant n’avait pas pu non plus démontrer qu’ils répondaient bien aux normes européennes applicables. Biosolis, marque belge, contestait, elle, le bien-fondé de ces analyses.

Par mesure de précaution, le SPF Santé publique avait gelé provisoirement la vente des trois produits incriminés et requis des tests supplémentaires, qui se sont donc avérés concluants.

"Nous nous étonnons que les tests ayant permis la remise sur le marché des produits semblent avoir été menés sur des échantillons choisis par le fabricant, dans un laboratoire également choisi par ce dernier", a réagi lundi Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Nous aurions souhaité qu’ils aient lieu sous l’égide du SPF Santé Publique, afin d’en garantir l’indépendance."

L’organisation de consommateurs rappelle que les tests qu’elle a réalisés ont lieu dans le respect le plus strict des normes ISO applicables et avec un laboratoire indépendant et certifié dont l’équipement est régulièrement contrôlé. Ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par le SPF Santé Publique, relève-t-elle. Cinquante-cinq protections solaires ont été analysées au total, selon la même méthodologie, et l’immense majorité d’entre elles (47) répondaient bien à la protection indiquée sur l’emballage, insiste encore Test Achats.

L’organisation n’a jusqu’à présent reçu aucun résultat de tests ni d’explication de la part du SPF Santé Publique sur ce qui permettrait d’expliquer les différences de résultats dans le cadre des tests effectués. Elle a dès lors décidé d’interpeller le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, pour lui demander un entretien, ajoutant que ce n’est pas la première fois qu’une telle problématique se pose.