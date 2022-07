Prix des carburants: la Belgique parmi les plus chères

Les Pays-Bas , par contre, figurent au rang des pays les plus chers d’Europe pour l’essence (2,23 €) et ce n’est guère mieux pour le diesel (2,10 €). Tous les pays achetant grosso modo leur pétrole aux prix du marché, les énormes disparités résultent de politiques taxatoires très différentes.Un coup d’œil sur les cartes ci-dessous montre combien ces disparités sont régionales.Les pays du Nord sont les acharnés à taxer lourdement le pétrole, même ceux qui en sont producteurs comme la Norvège ou le Royaume-Uni. Sur les dix pays du monde où le carburant est le plus cher (Hong Kong détient la palme avec l’essence à près de 3 €), figurent cinq pays de l’Europe du Nord (et même huit pour le prix du diesel).

©EdA

À l’inverse, c’est à l’est de l’Europe que l’on trouve, de loin, les prix les plus intéressants, proche de ceux de nombre de pays d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Asie. La Russie et son allié biélorusse disposent bien sûr d’un pétrole abondant qui, en raison de la guerre, doit se trouver d’autres marchés, mais la Moldavie pratique aussi les prix bas, et même en Ukraine l’essence s’affiche à un honnête 1,66 € et le diesel à 1,82 €.

La Turquie et Malte se distinguent aussi par des tarifs presque deux fois moins élevés que dans certains pays nordiques. Notez qu’en Hongrie , les locaux bénéficient d’un tarif plus avantageux que les automobilistes étrangers. Pas très loin, la Grèce (pour l’essence) et l’Albanie (pour le diesel) matraquent avec des prix à la pompe dignes de la Suisse ou de l’Autriche. À l’exception des USA, où les carburants sont peu taxés, ce sont les pays les plus riches qui pratiquent les prix les plus élevés.

Et la Belgique, dans ce concert? Elle se situe dans le peloton de tête (à la 15place exactement, lors du dernier relevé exhaustif le 18 juillet) des pays du monde où le diesel était le plus coûteux.