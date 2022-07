Bientôt 1,50 euro le litre de carburant en France: et chez nous?

Cette ristourne supplémentaire Outre-Quiévrain est le fruit d’un compromis politique au sein de l’Assemblée nationale avec le groupe parlementaire de la Droite. À cela s’ajoute le coup de pouce de Total qui y a presque été forcé, sous peine de voir apparaître une taxe supplémentaire sur ses raffineries.

Et chez nous, de telles mesures sont-elles possibles?

Le directeur technique de la BRAFCO, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants, pointe du doigt nos politiques dans une interview accordée à nos confrères de RTLinfo . "Il nous reste encore une marge au niveau des accises de 9,5 centimes pour arriver au plancher européen des accises en dessous duquel on ne peut pas descendre. Cette démarche peut être faite très rapidement, en 24 heures, par un arrêté ministériel. C’est une question de volonté politique" , affirme Olivier Neirynck. "Il semble qu’il y ait deux partenaires qui freinent plus que de raison" , ajoute-t-il.

Les deux groupes concernés, Écolo et Groen, considèrent en avoir déjà fait assez en réduisant les accises, menant à une économie de 10 euros par plein.

Le carburant à 1,50 euro en Belgique ne semble donc pas à l’ordre du jour, et ce sont les pompistes belges frontaliers qui risquent de payer l’addition. "Ça va effectivement inciter bon nombre de Belges […] à faire le plein en France. Tout déficit pour le gouvernement belge, qui n’aura plus ces rentrées d’accises et de TVA sur les carburants vendus" , expliquait Olivier Neirynck à RTLinfo.