Dans quel pays voisin réaliser de bonnes affaires en faisant ses courses?

Chez nos voisins luxembourgeois , pratiquement tout est plus cher, excepté l’alcool, les cigarettes et le carburant.

Aux Pays-Bas , le prix des confiseries et biscuits, des produits d’hygiène est moins élevé qu’en Belgique. Les médicaments coûtent beaucoup moins cher grâce à la mise en place d’une politique basée sur la loi de l’offre et de la demande.

En France , les écarts de prix les plus importants concernent les vins et le champagne, les softs et les eaux. Le fromage, la charcuterie, la viande et le poisson sont plus abordables. Il est possible de réaliser de belles économies sur bon nombre de produits d’épicerie en profitant des promotions annoncées sur les sites des différentes chaînes de supermarchés.