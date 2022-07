C’est principalement la différence de prix sur les eaux et les softs qui incite cette aide-ménagère à parcourir chaque mois près de 140 km aller-retour pour se rendre à l’Intermarché de Givet, voire plus de 250 km pour remplir son caddie à Valenciennes.

Avantageux malgré le prix du carburant

Un tel trajet pour acheter des produits que l’on trouve à deux pas de son domicile est-ce encore rentable alors que les prix des carburants flambent?

" Oui, on a fait nos comptes et cela reste avantageux malgré la hausse du prix du diesel. On remplit la voiture essentiellement avec des packs d’eau minérale et des softs. En France, un pack de 6 bouteilles d’un litre de Vittel coûte autour de 2,20 € pour 5 ou 6 € en Belgique . Il y a 15 jours, la bouteille de 8 litres de Volvic était en promo, 2 € au lieu de 7 ou 8 € ici. "

Marina ne fait pas de liste. " On profite des promos. La dernière fois, le pack de 24 cannettes d’Ice-Tea était à 8 €, ce qui revient à 33centimes l’unité ".

L’alerte sexagénaire achète aussi du café en dosettes, des boîtes de viande et des croquettes pour ses chats, des biscuits, de la lessive, du poisson quand il est en promotion… " sinon on ne pourrait jamais en manger ".

Elle va régulièrement faire un tour à la parapharmacie proche du supermarché où son parfum préféré coûte 7 € moins cher. Mais ce qui révolte le plus notre aide-ménagère, c’est les écarts de prix pour certains médicaments: " La boîte de 20 sachets de Lactulose coûte 2,50 € alors que je paie plus de 18 € pour 30 sachets en Belgique. Même chose pour le Voltaren gel… Je ne comprends pas pourquoi tout coûte plus cher en Belgique! "

Trois facteurs qui gonflent les prix

Les prix et les conditions d’achat proposés par les fournisseurs aux entreprises belges du commerce de détail sont moins favorables que dans les pays voisins en raison de l’étroitesse du marché belge. Selon l’Observatoire des Prix, l’achat de marchandises représente en moyenne 80% des coûts totaux pour les commerces non spécialisés à prédominance alimentaire.

Un second facteur contribue à l’envolée des prix chez nous: la progression plus rapide des coûts salariaux par rapport aux pays voisins, notamment en raison de l’indexation automatique.

Les différents acteurs du secteur pointent les accises et autres taxes qui grèvent le budget des consommateurs belges. Le secteur des boissons est particulièrement impacté. Ce n’est pas pour rien que les eaux et autres softs représentent 49% des achats effectués à l’étranger (enquête Nielssen).

" Au-delà de la TVA de 6%, la Belgique a introduit une taxe sur les emballagesde 9,86€/hectolitre pour les contenants individuels non réutilisables et de 1,41€/hl pour les contenants réutilisables, détaille Philip Buisseret, secrétaire général de la Fédération de l’industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes (FIEB). Depuis 2016, une taxe santé est appliquée aux boissons rafraîchissantes et eaux aromatisées. Cette taxe a pratiquement doublé en 2018, passant de 6,81€ à 11,92 €/hl. Cette année-là, les achats transfrontaliers d’eaux et de sodas ont augmenté de 15,6%! "