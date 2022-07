Quel avenir, encore, pour les biocarburants?

La fin des agrocarburants

Ce biocarburant dit "de deuxième génération" , produit du recyclage de déchets, doit remplacer les agrocarburants issus, eux, des filières agricoles qui ne trouvent plus grâce aux yeux de nos politiques.Le Conseil des ministres a ainsi validé, mercredi, un avant-projet de loi de la ministre de l’Énergie, Tine Van der Straeten, qui transpose en droit belge la directive européenne RED II sur l’utilisation des énergies renouvelables. Il était temps, sachant que cette directive date de fin 2018 et que le parcours du texte de loi belge prendra encore six bons mois, alors que l’Europe, elle, discute déjà, des prescriptions de RED III.

Le projet de loi belge entérine la fin progressive de l’incorporation d’agrocarburants dans l’essence et le gasoil fossiles. Ils coûtent cher, ne sont guère favorables à l’environnement, et peu recommandés dans un contexte de crise alimentaire mondiale.

À la pompe ce sera moins de 4,5% de bioéthanol en 2030, et moins de 2,5% de biodiesel (un autre projet de loi interdit déjà celui produit à base d’huile de palme et de soja dès 2024).

Pour autant, l’idée n’est pas de faire de la place pour les biocarburants de deuxième génération. "On ne remplacera pas stricto sensu la génération 1 par la génération 2 pour laquelle on se limitera aux 2% prévus par l’Europe" , précise le cabinet de la ministre Groen.

«Un énorme potentiel»

"Nous voyons pourtant un énorme potentiel dans ces nouvelles filières" , souligne Peter Zonneveld. "Personne n’y croyait" quand le groupe pétrolier a débuté ses recherches, il y a une quinzaine d’années. Le produit fabriqué servait surtout à "améliorer" un diesel de moindre qualité. "Et nous avons perdu beaucoup d’argent jusque récemment" . Car le vent de l’écologie est en train de tourner. "Seul un faible pourcentage des véhicules seront passés à l’électricité en 2040" , prévient Peter Zonneveld.Ajoutant que la facture électrique ne sera pas moins chère.

De 1,4 million de tonnes de ce carburant issu du recyclage, la production du site de Rotterdam passera à 2,7 millions en 2026, à la mise en service des nouvelles installations, dont 1,2 million de tonnes de fuel renouvelable destiné à l’aviation (SAF). "L’aérien va devenir à moyen terme notre plus gros marché" , estime Peter Zonneveld.Contrairement à l’automobile, qui peut se rêver un avenir électrique, les avions devront longtemps encore embarquer du carburant liquide.Il en ira de même des bateaux, un des modes de transport qui reste des plus polluants.

Le site de Neste est en mutation. Agrandissement majeur avec le rachat des installations du proche voisin, où sera réalisée l’épuration des matières premières, la création de nouvelles zones de stockage et d’assainissement des eaux, mais aussi un projet pilote de production d’hydrogène vert.

Projets d’avenir

En face, de l’autre côté de la rade, les pales d’immenses éoliennes brassent le vent. "Je préfère les voir là-bas que les installer sur notre site, pour une question de sécurité" , indique Hanno Schouten, le directeur de la raffinerie néerlandaise.

Les projets qui se dessinent à moyen terme portent sur la production de biocarburants à partir de résidus forestiers, de cellulose, d’algues, de détritus, voire de CO2. L’investissement est à la hauteur d’un défi colossal qui est également celui de l’indépendance énergétique de l’Europe, même si l’argument n’apparaît jamais dans la bouche des industriels finlandais.

La Belgique peu ambitieuse pour les carburants renouvelables

Que ce soit sur l’incorporation de carburants renouvelables ou sur leur défiscalisation, la Belgique est à fond de cuve.

Faudrait-il incorporer davantage de ces carburants renouvelables dans l’essence ou le diesel servis à la pompe? Dans les pays nordiques, les taux légaux sont déjà à 20%, avec des ambitions pour 2030 jusqu’à 66% en Suède.La volonté de plusieurs États américains est aussi d’atteindre 20%, tandis que les Pays-Bas et l’Espagne envisagent 28%. Et la Belgique? "Elle est moins ambitieuse que la Californie et même le reste de l’Europe" , souligne Peter Zonneveld.Pour le moment, la politique de Neste sur le marché belge est d’adresser son produit aux clients d’entreprises, mais en coulisses, le groupe lobbye pour que les volumes minimaux dans le mix carburant soient revus à la hausse. "Il n’y a pas d’incitants à utiliser le HBO alors qu’il y a tant d’avantages" , plaide le vice-président. Avec un mix de 7% dans le diesel B7 (l’essence E10 contient 10% de biocarburant), notre pays est déjà à la traîne et ses ambitions sont moindres.

"Dans le plan national climat, on a un objectif de passer à 13,9% d’énergies renouvelables en 2030" , rappelle l’ancienne ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem (MR), qui recommande de hausser l’effort, alors que la ministre actuelle, Tinne Van der Straeten, freine des quatre fers sur les biocarburants issus de la filière alimentaire mais aussi dans l’incorporation des nouvelles générations. L’intention de la ministre Groen est de favoriser les filières électriques ou l’hydrogène, plutôt que de soutenir la survie des moteurs thermiques classiques.

C’est l’Union européenne qui fixe les règles.Mais la Belgique peut jouer à l’avant-garde ou faire de la figuration dans le vestiaire, alors qu’au niveau de l’Europe on est déjà en train de négocier la directive RED III, qui imposerait… 29% de renouvelable si, en septembre, sont validés les nouveaux seuils envisagés par la Commission. "Nous avons des filières.Je suis pour l’utilisation de tout ce qui est possible, que ce soit dans les moteurs essence ou diesel, pour parvenir à la transition, rechercher l’indépendance énergétique" , juge Marie-Christine Marghem, sceptique sur la généralisation des voitures électriques. "On oublie le secteur des poids lourds, le chauffage. Mais même pour les voitures particulières, il faut conserver une alternative à l’électrique.Cela permettrait à la population de se rassurer. Pourquoi se priver de solutions qui vont encore évoluer?" Actuellement, les accises sur la part de biocarburant sont exactement les mêmes que sur la part de pétrole, déplore même la Fédération pétrolière belge. "Nous plaidons pour une défiscalisation, jusqu’au minimum des accises, en fonction de la décarbonisation du carburant" , explique son porte-parole, Jean-Benoît Schrans.