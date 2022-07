Rappel de chips tortilla des marques Boni et Albert Heijn

Le produit Colruyt concerné porte le numéro d’article 16684 et une date limite de consommation aux 22/08/2022 et 04/01/2023. Il a été vendu dans les magasins Colruyt et Bio-Planet.

Les chips Albert Heijn concernés portent diverses dates limites de consommation situées entre le 17/08 et le 30/11/2022.

Colruyt et Albert Heijn demandent à leurs clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener aux points de vente où ils leur seront remboursés.

Pour toutes informations supplémentaires, les clients peuvent contacter Colruyt au 0800 99124 et Albert Heijn au 0800 777 05.