Rappel de chips tortilla de la marque Delhaize

Les produits concernés sont les "chips tortilla Delhaize nature bio 150 grammes" avec une date limite de consommation comprise entre le 16/07 et le 01/12 et les "chips tortilla Delhaize chili bio 150 grammes" avec une date de péremption comprise entre le 18/08 et le 04/12. Ces produits ont été vendus entre le 25/02 et le 18/07 dans les supermarchés Delhaize.