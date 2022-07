Quand certains profitent de l’inflation: «Des hausses de prix pas transparentes et justifiées»

C’est ce que pointe Moustique dans son dossier " Quand l’inflation tourne à l’arnaque " . Citant Comeos, la fédération des distributeurs belges, le magazine remonte un problème qui touche tout le secteur.

"Certaines hausses de prix proposées par des grands fabricants ne seraient pas transparentes et justifiées. C’est surtout le cas avec des multinationales, pas avec des PME", explique Nathalie De Greve, directrice du développement durable de la fédération.

Les grosses entreprises veulent évidemment protéger leurs marges et leurs actionnaires. Le contexte inflationniste a rendu les négociations de prix plus ardues pour les distributeurs face aux géants et aux multinationales, qui ont plus de pouvoir pour imposer des hausses de prix.

Certains détaillants, qui vendent aussi leurs propres marques, peuvent se faire une bonne idée de la hausse réelle des prix des matières premières, des coûts de fabrication, emballage etc. Ils peuvent alors comparer avec ce que leur fournisseur applique comme hausse. "Parfois, ils constatent de sérieuses divergences. Il y a alors des discussions pour demander de la transparence", poursuit Nathalie De Greve.

De quoi se poser de nombreuses questions, pour les consommateurs mais aussi pour les autres maillons de la chaîne de distribution, déjà pénalisés par ces prix qui s’envolent.