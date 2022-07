Ces 10 aliments du quotidien dont le prix a le plus augmenté en six mois

Plombés par la crise de l’énergie mais aussi parfois la guerre en Ukraine, les producteurs et les fournisseurs n’ont d’autres choix que de répercuter leurs frais supplémentaires sur le consommateur.

Mais à quel point les hausses de prix peuvent-elles s’avérer importantes depuis janvier? Pour y répondre, zoom sur les dernières données de Statbel mais aussi sur des estimations fournies par la majorité des grandes enseignes implantées en Belgique, dont Lidl, Aldi et Colruyt.

1 Les fruits de mer

Premier constat: la hausse de prix la plus importante (+24%) enregistrée en moyenne en Belgique concerne les fruits de mer frais.

Très impressionnante, cette augmentation l’est encore plus après analyse de son évolution. En effet, il n’a fallu que cinq mois aux huîtres, mollusques et autres crabes pour devenir hors de prix.

2 Le beurre, le lait et les œufs

Plus encore que les fruits de mer dont ils se peuvent se passer plus facilement, le beurre, le lait et les œufs font également partie des produits du quotidien dont la hausse des prix est la plus importante de ces six derniers mois.

Selon les chiffres communiqués, ces trois aliments de base s’achètent désormais entre 14% et 16% plus cher qu’en janvier.

Entre mai et juin, les produits laitiers ont affiché une hausse de 2,6% en moyenne.

3 La volaille

Si le prix de la viande a progressé en moyenne de 1,9% au cours des dernières semaines, c’est principalement la volaille qui s’envole. Toujours selon les chiffres de Statbel couplés à ceux de plusieurs supermarchés belges, son prix a augmenté de 13% depuis janvier.

4 Le café, la bière légère et les jus

Au rayon des boissons, la note devient aussi de plus en plus salée. Du café (+12%) aux jus de fruits et légumes (+10%) en passant par la bière légère (+11%), se désaltérer coûte plus cher désormais.

5 Le pain

Enfin, le pain n’échappe à la baisse de la production mondiale des céréales et, par conséquent, à la hausse de leur prix. Comme pour le sucre, un carré blanc se vend, en moyenne et en dehors de toute promotion, 9% plus cher qu’en début d’année.