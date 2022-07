Le paiement sans contact est le favori des Belges: «Un moyen facile et pratique»

Une étude menée par la Vrije Universiteit Brussel (VUB) pour le compte des partenaires Febelfin, Bancontact Payconiq Company, Mastercard, Visa et Worldline, le révèle: 84% des Belges préfèrent les paiements numériques. Depuis la crise du coronavirus, les consommateurs ont adapté leur comportement de paiement et les habitudes sont restées. "L’utilisateur trouve ce qu’il recherche dans ces moyens de paiement: la facilité, la convivialité et la sécurité, qui sont des caractéristiques essentielles de ce qu’on attend d’un paiement", explique Rodolphe de Pierpont, porte-parole de la fédération belge du secteur financier Febelfin.