"Cette année, les prévisions sont difficiles car soit les clients attendent les soldes pour effectuer leurs achats, soit ils ne seront tout simplement pas au rendez-vous, tant la pression sur le pouvoir d’achat est importante et ne laisse pas de marges", analyse l’UCM dans un communiqué publié mardi. Cela dit, "dans tous les scenarii, 46% des commerçants s’attendent à une baisse des ventes".

Par ailleurs, le moral des commerçants reste en berne et les activités demeurent moroses pour au moins un commerçant indépendant sur deux. "De manière plus alarmante et accentuée, 65% d’entre eux craignent pour leur survie", pointe l’organisation.

A cela, s’ajoute une gestion des stocks mise sous tension par la crise ukrainienne. Ces derniers sont à leur niveau habituel pour seulement un commerçant sur trois.

Les soldes démarrent ce vendredi 1er juillet, avec 30% de remise affichée sur la marchandise par près de cinq commerçants sur 10.