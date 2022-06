Future fiscalité automobile: serez-vous plus ou moins taxé?

Des garde-fous

On parle donc de "neutralité budgétaire" .Pas de faire entrer davantage d’argent dans les caisses wallonnes, mais de mieux répartir l’effort. "Il y aura de nombreuses diminutions, mais aussi des augmentations, en fonction de l’impact du véhicule choisi sur l’infrastructure (dégradations des routes et occupation de l’espace public), l’environnement (impact sur la santé et sur le climat) ou encore les risques en cas d’accident (véhicules plus lourds et plus puissants impliqués dans des accidents plus graves)", explique Philippe Henry.

100€ de bonus «famille nombreuse»

Un avantage spécifique sera prévu pour les familles nombreuses qui doivent se diriger vers des véhicules plus spacieux, avec une exonération de 100 euros si la masse du véhicule (MMA) est comprise entre 1838 kg et 2500 kg).

Le calcul de la taxe veut aussi favoriser les véhicules électriques (via une réduction de 74% à puissance et à masse équivalente) et hybrides (réduction de 20%). Un plafond à 9000 € a par ailleurs été fixé pour la taxe de mise en circulation des véhicules les plus chers, et de 3000 € pour la taxe de circulation.

Qui?Les nouvelles immatriculations seulement

La réforme ne s’appliquera qu’aux nouvelles immatriculations (véhicules neufs ou d’occasion) à partir du 1er septembre 2023. Celui qui ne change pas de voiture restera donc dans l’ancien système et si un véhicule est commandé avant septembre 2023 mais immatriculé après cette date, on pourra choisir le régime le plus avantageux entre l’ancien et le nouveau système.

Quand?Entre septembre 2023 et mars 2026

La mise en œuvre se fera progressivement, en deux ans et demi, avec une proportionnalité entre l’ancien et le nouveau régime de 25% par période de 10 mois, pour en arriver à une application complète au 1er mars 2026.

Selon le ministre, sur base du parc automobile existant, les trois quarts (75,1%) des véhicules neufs auront une TC moins élevée et près de 85% une TMC moins élevée. Pour les occasions, ces taux sont de 88% et de 73,9%.

Combien ? Quelques exemples

Pour une Citroën C3, l’une des citadines les plus vendues, la TMC du modèle essence diminuera ainsi de 123 € à 89 € et la TC de 154 € à 99 €. Pour un diesel, la TMC passera de 61,50 € à 50 € et la TC de 106 € à 79 €. Il en serait de même pour une VWGolf, avec un petit moteur essence, dont la TMC passe de 123 à 102 €, et la TC de 154 à 105 €.

Mais si on prend une Volvo XC40, SUV compact très populaire, la taxe de mise en circulation grimpera de 2587 à 3190 € pour la version essence de 197 ch, et la taxe de circulation de 446 à 1418 €. Une fameuse hausse.Pour le modèle diesel (150 ch), la TMC passera de 867 à 1009 € et la TC de 248 euros à 490 €. Pour une BMWSérie3, familiale diesel de 190 ch, on passera de 2478 à 2865 (TMC) et de 343,7 à 1280€ (TC).

©Infographie EDA

Encore à «affiner»

Il s’agit là de lignes directrices.Les textes vont à présent être finalisés au niveau du gouvernement et les calculs pourront être "affinés si des aberrations apparaissent" , précise le cabinet du ministre. Après l’approbation en première lecture, une large consultation sera organisée auprès du Conseil de la fiscalité et des finances, du SPW Fiscalité, du CESE, de l’Union des Villes et des Communes wallonnes, ainsi que du secteur représenté par Traxio et la Febiac. Le texte passera ensuite au Conseil d’État et au Parlement.