Les éclairs menacent: comment bien se protéger de la foudre?

Les panneaux solaires, avec leur cadre métallique, sont aussi un facteur d’attirance, comme les extracteurs. Mais, explique ce spécialiste, un autre phénomène entre en jeu: la multiplication des ordinateurs et appareils électroniques dans les maisons. "Tout cela crée un champ magnétique qui attire la foudre.Ce ne sont plus nécessairement les points hauts qui sont touchés."

De façon générale, on risque davantage d’être frappé par un éclair si on habite sur une colline plutôt que dans une vallée, et la répartition des orages sur le pays suit les reliefs, l’est de la Belgique étant plus touché que la côte (voir carte). "Mais la nature du sol joue un rôle énorme" , ajoute Herwin Grenson. Un terrain marécageux sera plus propice à propager l’éclair. C’est la décharge d’énergie sur le sol, véhiculée par les câbles électriques, qui viendra provoquer une surtension fatale aux appareils ménagers.

«Une bonne terre»

Comment s’en protéger? "La première chose, c’est de s’assurer que le bâtiment possède une bonne mise à la “terre”, avec une bonne impédance.Plus celle-ci est faible, mieux c’est." Un simple électricien peut la vérifier. Là aussi, la nature du sol peut faire la différence.

La protection optimale est obtenue avec l’installation d’un paratonnerre. "Le principe n’a pas changé depuis Benjamin Franklin, mais la technologie a évolué." De nos jours, on installe de fins câbles d’aluminium qui courent le long du toit et descendent aux quatre coins de la maison, constituant une sorte de cage enveloppant l’édifice. "Il en coûte entre 2000 et 2500€."

Un parafoudre est une protection nécessaire.

Certes, les assurances incendie indemnisent aussi bien le feu que les dégâts électriques, mais il n’est jamais plaisant de voir son logis partir en fumée, ou ses photos de famille disparaître dans un disque dur grillé. Outre la protection interne, il faut installer une protection interne: un parafoudre sur le coffret électrique principal. "Un différentiel ordinaire ne réagit pas assez rapidement en cas de surtension" , due à l’orage. Pour cette protection minimale, il en coûte entre 300 et 600 € selon les frais d’installation. Et pour ceux qui préfèrent miser sur la chance, et n’ont pas la fibre optique dans la maison, "il faut maintenir cette méthode de grand-mère", qui est de débrancher tous les appareils électroniques par temps d’orage. Ainsi, on l’aura compris, on limite aussi le champ magnétique qui attirent sur nous la colère du ciel.