Vacances en voiture électrique: préparez votre trajet de recharges

Comme il est conseillé de préserver 20% de l’énergie de la batterie, il n’est pas recommandé de charger un véhicule électrique à 100%. Mieux vaut s’arrêter à 80-90%, la batterie est ainsi moins sollicitée et sa durée de vie est plus longue. Pour les mêmes raisons, garez-vous à l’ombre, évitez les charges rapides trop fréquentes et les à-coups des embouteillages qui épuisent la batterie. Une vitesse constante, grâce au cruise control, permet à la voiture de consommer moins d’énergie.

Les systèmes d’abonnements sont de plus en plus compatibles, mais l’ensemble du réseau n’est pas encore accessible avec un seul sémame. En Belgique, il faut compter entre 0,34 et 0,38€ par kWh pour recharger sa voiture à domicile durant les heures creuses. Sur des chargeurs rapides, c’est nettement plus coûteux (attention certains fournisseurs ont des tarifs à la minute plutôt qu’au kWh). Mais ça revient de toute façon moins cher que l’essence ou le diesel aux prix actuels, souligne Bebat.