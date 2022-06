Départs en vacances: les Belges préfèrent rouler de nuit

Il est vrai que rouler de nuit présente des avantages, notamment une densité de trafic moindre, des températures plus fraîches et une ambiance détendue dans la voiture quand les enfants dorment.

Une habitude en Europe

"On peut comprendre ces avantages.Rouler de nuit risque même de devenir une habitude en raison de la fréquence des embouteillages" , souligne Benoît Gordart, sans prendre position pour ou contre. "En fait, chacun doit prendre la bonne décision en fonction de la situation. Si on annonce des températures caniculaires, ou qu’on a des enfants turbulents, il vaut peut-être mieux rouler de nuit."

Les Belges sont d’ailleurs loin d’être les seuls à avoir pris cette habitude. Dans la plupart des pays d’Europe, c’est même plus fréquent, 68% des Français, des Anglais ou des Italiens, 72% des Allemands ou des Grecs préfèrent rouler de nuit.Et même 75% des Slovaques. Au final, on peut se demander si le risque de rencontrer des routes encombrées lors des vacances n’est pas encore plus élevé quand le soleil est couché.

Là où "les Belges sont les champions" , par contre, c’est pour s’accorder une pause "sommeil" au cours du trajet. 76% des Belges ont cette sagesse, alors que la moyenne européenne n’est que 58%. "Mais, comme la plupart des Européens, ils s’arrêtent au bout de trois heures plutôt que deux, alors que le corps humain n’est pas fait pour rester concentré aussi longtemps" , déplore Benoît Godart. "Après deux heures, on constate déjà une forte baisse de l’attention."

Ainsi, un conducteur sur quatre (26%) avoue avoir déjà eu l’impression de s’être assoupi en cours de trajet et 1 conducteur sur six (17%) d’avoir empiété sur la bande d’urgence dans un moment d’assoupissement.Heureusement, deux vacanciers sur trois (65%) disent changer de conducteur en cours de route, permettant à chacun de se reposer tour à tour.

Un café… avant la sieste

Pour ceux qui optent pour une courte sieste, ou ne sont pas accompagnés, "arrêtez-vous dans un endroit calme et sûr, installez-vous confortablement, le siège en position inclinée, et limitez la sieste à 20minutes maximum, sinon vous tombez dans une phase de sommeil profond et vous aurez du mal à vous réveiller" , explique Benoît Godart, qui conseille aussi de boire un café ou un coca… avant de se reposer. "La caféine met environ 20 minutes à faire ses effets et ne vous empêchera pas de vous endormir. En vous réveillant, vous ressentirez les bienfaits du café.Et avant de repartir, sortez du véhicule, faites quelques pas et étirez-vous."