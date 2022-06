Énergie: consommez-vous comme le Belge moyen?

Dans le cadre de son plan Énergie-Climat 2021-2030, la Belgique analyse la consommation énergétique nationale et cible les plus gourmands. Après l’industrie et le transport, c’est le secteur résidentiel qui consomme le plus. En 2020, le ménage belge moyen consacrait surtout son énergie consommée au chauffage (73%), mais aussi à l’éclairage et aux appareils électriques (13%), au chauffage de l’eau (12%) et enfin à la cuisine (2%).